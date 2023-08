Martha Higareda le dice “no” al bótox: qué otras famosas se niegan a inyectarse y se aman al natural

Martha Higareda confesó en un reciente programa con Yordi Rosado que no es fanática del bótox y prefiere no someterse a este tipo de intervenciones estéticas.

La actriz dijo en el más reciente episodio de su podcast De todo un mucho que prefiere usar medicamentos de origen natural para mantenerse joven y radiante.

Aunque sí llegó a usar el bótox en algún momento, la famosa reveló que no le gustó, pues “limita el movimiento natural de las expresiones faciales”.

“Fíjate que hay gente que dice ‘mira lo que yo puedo hacer es ayudarme con el bótox’, yo les quiero decir, el bótox no es algo, miren el bótox no haría que fruncieras el ceño, eso es algo que yo tengo mucho cuidado con esas cosas, como yo soy actriz, necesito tener movilidad de mis cejas, de mis expresiones” , dijo, haciendo que muchas mujeres se identifiquen.

Cuando lo probó sintió que su rostro se hinchó mucho y esto tampoco le gustó, por lo que ahora le dice un no rotundo al bótox. “Hace 6 años, quizás porque nada más me dio curiosidad como saber que pasaba y no me gustó porque hincha, o sea como que hace, no sé tiene un efecto que hincha y me di cuenta de que literalmente te congela las expresiones”, destacó.

Otras famosas a las que no les gusta el bótox y prefieren amarse al natural

Lucero

Lucero también se ha negado a usar bótox, y de hecho, en muchas oportunidades ha presumido sus arrugas en las redes, demostrando que se ama al natural.

La famosa ha aprendido a amar sus arrugas y por eso posa sin filtros, además que su hija le ha aconsejado que no recurra al bótox y así lo ha hecho.

Julia Roberts

Julia Roberts es de las pocas actrices que ha rechazado el bótox también y prefiere amarse como es y presumir sus arrugas sin temor.

Y es que la actriz asegura que al inyectarse bótox se pierden las expresiones faciales, y ella quiere ser capaz de expresar sus sentimientos, por lo que se rehúsa a acudir a él.

Britney Spears

Britney Spears recientemente se inyectó bótox y debido a la mala experiencia que vivió, reveló que jamás lo volverá a usar.

“Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas (…) ¿Cuál es el punto?”, dijo la famosa en un video.

Jennifer Garner

Jennifer Garner también ha confesado que aunque usó bótox, ahora prefiere amarse al natural, y este es el mejor ejemplo que le da a sus hijas.

“Mi consejo de belleza es siempre el mismo: mírate menos en el espejo, obsesiónate menos y mira al resto del mundo para ver en qué podrías estar usando tu tiempo, Todos nos miramos a la cara más de lo que solía hacerlo la gente, y eso no te hace ningún bien”, dijo la famosa en una entrevista.