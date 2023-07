Después que Martha Higareda recibió miles de burlas, Ryan Gosling confirmó que sí la salvó y calló a todos

Martha Higareda siegue en medio de la polémica tras su historia con Ryan Gosling que aún nadie cree y todos piensan que es mentira de la actriz.

Hace unos años la mexicana contó que estuvo a punto de caerse en un restaurante, pero justo llegó el famoso actor y evitó que se cayera, salvándola.

Sin embargo, cuando Ryan estuvo en México, le preguntaron que, si conocía a Martha Higareda y él respondió que no, lo que la hizo recibir miles de burlas.

Luego de esto, ella salió a aclarar que nunca dijo que él la conociera. “Conocerse es distinto a ser caballeroso con alguien en un evento fortuito. Y no, tampoco somos amigos. Y sí es un caballero y un gran actor”, dijo en ese entonces.

Ahora, este jueves salió a la luz la entrevista que la actriz le hizo a Ryan Gosling y Margot Robbie durante su estadía en México y quedó comprobado que sí ocurrió lo que ella contó.

Martha Higareda calló a todos y en este video con Ryan Gosling quedó comprobado que sí la salvó

Martha Higareda tuvo la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling, quien protagoniza Barbie, cuando él visitó México y no perdió la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido, y que nadie cree.

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos años hubo una situación que ocurrió en un restaurante completamente casual. Estaba cenando con una amiga y me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas. Y me muevo así, esto es en LA, y me muevo así y de repente estoy tropezando y un tipo me agarra muy rápido así, y me doy la vuelta y eres tú y yo me quedé como ¡que momento tan bizarro!, así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdas, pero para mi fue un momento muy específico”, le dijo la famosa al actor.

Margot Robbie dijo “que maravilloso” y ella continuó “para mi amiga también fue maravilloso, así que muchas gracias”.

Y él reaccionó de la mejor forma y dijo “un placer. ¿Qué restaurante era?”, a lo que ella dijo “La Poubelle”, y él dijo “ah sí. Justo el lugar exacto, momento preciso”, de esta forma, aunque Ryan no lo recuerda con exactitud, confirmó que sí ocurrió pues él si acude constantemente a ese restaurante y además, realiza este tipo de gestos de caballerosidad, pues en la conversación jamás se mostró extrañado, al contrario su rostro era de una sonrisa.

Aunque después de esto la siguen criticando y atacando, definitivamente ella dejó claro, y de primera mano, que sí ocurrió y se mostró feliz con esta entrevista que se ha viralizado en redes.