La reacción de Sandra Bullock tras escándalo por ‘The Blind Side’: ¿le quitarán su Oscar?

The Blind Side (Un sueño imposible) está siendo objeto de una controversia más de una década después de su estreno en 2009.

Todo comenzó luego de que Michael Oher, el exjugador de la NFL cuya historia fue dramatizada en la cinta, le pidió a un tribunal de Tennessee que terminara su relación legal con la familia Tuohy, quienes lo acogieron en su hogar en la vida real para luego convertirse en una estrella de fútbol y jugador profesional. Oher, que actualmente tiene 37 años, afirmó que recientemente se enteró de que nunca había sido adoptado por los Tuohy como se muestra en la película.

También dijo que lo habían engañado para que firmara un acuerdo para convertir a la pareja en sus tutores, dándoles autoridad para tomar sus decisiones comerciales y permitiendo que la familia se beneficie de la historia de su vida, siendo que la cinta ganó $309 millones.

Según la petición de Oher, Leigh Anne y Sean Tuohy, sus “padres” negociaron un contrato cinematográfico que les otorgaba a ellos y a sus dos hijos biológicos 225.000 dólares cada uno y el 2,5 % de las ganancias netas de la película.

En 2007, Oher firmó un contrato con 20th Century Fox en el que, sin saberlo, cedió los derechos de su historia “sin pago alguno”.

La película es una adaptación del libro de 2006 del autor de “Moneyball” Michael Lewis “The Blind Side: Evolution of a Game”, escrito mientras Oher jugaba fútbol americano universitario en la Universidad de Mississippi.

El título hace referencia a la posición de tackle izquierdo, que protege el “lado ciego” de los mariscales de campo predominantemente diestros de los cazamariscales.

“Sentí que (la película) me retrataba como un tonto en lugar de como un niño que nunca había tenido una instrucción académica constante y terminó prosperando una vez que la obtuvo”, escribió Oher.

¿Qué ha pasado con Sandra Bullock?

Sandra Bullock, quien interpteró a Leigh Anne en la cinta se ha visto envuelta en el escándalo pues si bien ella sólo “dramatizó” la historia, se llevó un Oscar por ello y ahora están pidiendo que se lo quiten.

La actriz actualmente está atravesando por el duelo de la muerte de su esposo, quien perdió la batalla contra la Esclerosis lateral amiotrófica.

Sandra Bullock La actriz enfrenta la muerte de su esposo (Michael Kovac/Getty)

La ganadora del Oscar siempre ha sido muy hermética por lo que no se ha pronunciado al respecto ni tampoco sobre el escándalo de la cinta. Pese a esto, fuentes cercanas aseguran que ya ha reaccionado y que está “desconsolada” pero no por la petición de retirarle el Oscar sino por descubrir que su papel ganador puede no estar basado en una historia real después de todo y está afectando a alguien.

Una fuente cercana a Bullock le dijo al Daily Mail que la actriz “odia que una historia tan maravillosa, una película espectacular y un momento tan espectacular de su vida ahora se hayan contaminado”.

“Ahora la gente no lo verá y, si lo hace, tendrá una reacción completamente diferente a su intención original”.

Sandra Bullock La actriz acompañó a su pareja en su peor momento. (Michael Loccisano/Frazer Harrison / Getty Images)

La fuente continuó: “Se puso tanto trabajo duro en la película que todos pensaron que era la verdad y ahora que se ha cuestionado, simplemente molesta a Sandra sin fin que un momento en su vida que fue tan especial, ahora es ensombrecido con una perspectiva completamente diferente”.

Ésta ha sido “una mala racha para ella emocionalmente”, delató la fuente y agregó que por ello, el escándalo de The Blind Side está pegando con mayor fuerza. “Ella está averiguando cómo salir adelante de todo esto, solo le tomará un poco, pero las emociones son muy altas en este momento para Sandra y espera días mejores por delante”.