Este dorama de 16 episodios ya es el favorito en Netflix y es ideal para los amantes del misterio

Netflix no deja de sorprender y ahora ha agregado a su catálogo de doramas “Con tacto especial” (Behind your touch), una historia llena de misterio y risas que ya está acaparando la atención de la audiencia. Este K-Drama de hecho ya se está colando en el TOP 10 en varios países lo cual indica que será uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Esta serie de 16 episodios posee una narrativa atractiva y unos protagonistas que prometen una dosis perfecta de humor, misterio, fantasía y drama pero, ¿de qué trata?

“Una veterinaria psíquica y un detective unen sus fuerzas para resolver delitos de poca monta..., hasta que descubren el escalofriante misterio de un asesino en serie”, reza la sinópsis de Netflix.

Han Ji-min (quien interpreta a la veterinaria Bong Ye Bun) y Lee Min-ki (el detective Moon Jang-yeol) son la dupla perfecta en este enredo que los llevará a enfrentar lo inimaginable mientras aprenden a lidiar el uno con el otro.

Y como todo buen k-drama, con cada misterio no sólo encuentran respuestas sino que también experimentan una atracción irresistible entre ellos.

Han Ji Min ya ha tenido experiencia con personajes Bong Ye Bun en la serie Padam Padam. “En aquel entonces era alguien que trabajaba principalmente con gatos y perros, pero esta vez estoy trabajando más con ganado. El proceso de atención a esos pacientes es un poco diferente, así que me preparé para eso. Para los aspectos cómicos, sentí que la parte más importante era crear una sinergia con mis compañeros de reparto y el director. Tuve que concentrarme en eso durante mis ensayos”, reveló en entrevista con Hindustan Times.

La actriz agregó: “Para mí, porque interpreto a este personaje que puede realizar psicometría cuando toco la cadera de un animal o una persona. Obviamente, tuve que tocar a muchas personas y animales. Al principio, comienza con pollo y luego pasa a tocar una variedad de otros animales y debo decir que ese proceso no fue fácil. (Risas) Especialmente cuando realizo psicometría en un ser humano. Cada vez que estábamos en los platós, me reunía con ellos y les decía: ‘Disculpen, esto es lo que voy a hacer’”, dijo.

Behind Your Touch se está posicionado para convertirse en una serie imperdible que hará que los fanáticos esperen con entusiasmo cada nuevo episodio gracias a un equipo de excelentes escritores, incluidos Lee Nam Gyoo, Oh Bo Hyeon y Kim Da Hee, y los talentosos directores Kim Seok Yoon y Choi Bo Yoon.

Además de los protagonistas, éstas otras grandes estrellas de la industria se unen al elenco: