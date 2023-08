El dorama de Netflix que incomoda a los fans y al mismo tiempo fascina: este es el problema

Crash Course in Romance Este kdrama ha sido de los favoritos en la plataforma (Netflix)

Netflix se ha posicionado como una de las plataformas líder en k-dramas con un amplio catálogo que abarca todos los géneros. Desde los dramas románticos e históricos hasta ficciones de terror y suspenso que mantienen a la audiencia sin pestañear. Es así como títulos como King the Land, Longing for You y A la caza de espíritus malignos ocupan los primeros lugares a nivel global actualmente.

Uno de los títulos que se ha mantenido en la lista ha sido Crash Course in Romance (Curso de amor intensivo) el cual pese a tener gran aceptación, se ha enfrentado a la polémica.

Crash Course in Romance lleva a los fanáticos a través del viaje de una historia de amor única entre el maestro de matemáticas Choi Chi-yeol y Nam Haeng-son, una madre soltera de corazón dorado que dirige su propia tienda y que desea lo mejor para su hija.

Crash Course in Romance Netflix ha apostado fuerte por los kdramas (Netflix)

La polémica detrás de Curso de amor intensivo

La sinópsis oficial de Netflix reza: “Una madre con un corazón de oro se adentra en el feroz mundo de la educación privada cuando su hija intenta entrar en la clase de un famoso maestro de matemáticas”

Si bien la premisa es todo lo que nos encanta en una historia de amor, los protagonistas han dividido opiniones por la brecha de edad que hay entre ambos.

Crash Course in Romance El k drama ha dado mucho de qué hablar (Netflix)

La polémica surge en cuanto ambos se dan cuenta de que tienen sentimientos por el otro pues Choi Chi Yeol descubre que Nam Haeng Seon es la madre de una de sus alumnas. Esto además lo sorprende porque Nam Haeng Seon parece “demasiado joven” para ser madre de un adolescente.

Mientras la actriz Jeon Do-yeon que interpreta a Nam Haeng-son tiene 50 años, el actor Jung Kyung-ho, quien interpreta a Choi Chi-yeol tiene 39.

Crash Course in Romance Uno de los favoritos de los amantes de los k dramas (Netflix)

El K-Drama tiene 16 episodios lo que lo vuelve ideal para un maratón para aquellos amantes de las comedias románticas y resulta una propuesta interesante ver el desarrollo de unos protagonistas que han llegado (y pasado) de los 40.

Los roces, las bromas y los malentendidos son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver cuando se trata de los típicos protagonistas jóvenes que apenas están aprendiendo del amor.

Esto ha sido clave en la popularidad del programa y han sido los mismos fans quienes han salido en defensa de sus protagonistas.

Crash Course in Romance Un k drama que debes ver si amas las historias románticas (Netflix)

“Los comentarios de odio contra la protagonista sólo deja ver que no entendemos que una mujer puede seguir buscando el amor después de los 40″; “No entiendo cuál es el problema de la edad de los protagonistas si ambos son adultos maduros”; “¿Por qué tiene que ser un problema que la protagonista tenga 50 años? Las mujeres de esa edad también se enamoran”; “El curso acelerado en el discurso sobre la edad de las actrices románticas es tan innecesario”, defienden en redes sociales.

Más allá de la edad, el talento, la comicidad y la química entre ambos actores han hecho que la historia funcione.