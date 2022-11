De los k-dramas a la vida real: 5 parejas coreanas que se enamoraron en el set

Si hay algo que caracteriza a un buen drama coreano, además de una conmovedora historia de amor capaz de cautivar hasta el corazón más duro, es la gran química de sus estrellas principales.

En ocasiones, estos romances de la ficción pueden volverse tan apasionantes que los actores que los protagonizan se enamoran en el set y comienzan una relación en la vida real.

Muchas de estas parejas nacidas en los foros terminan también caminando al altar y jurándose amor eterno, como los protagonistas del exitoso k-drama Aterrizaje de emergencia en tu corazón.

5 parejas que se enamoraron mientras trabajaban en un k-drama

Sin embargo, no son los únicos. Desde tiempos inmemoriales, numerosas celebridades coreanas se han convertido en novios en la realidad tras trabajar juntas en una producción dramática.

Por esto, a continuación, te presentamos 5 parejas surcoreanas que nos cautivaron en la pantalla, mientras se enamoraban detrás de las cámaras de un proyecto televisivo:

Ryu Jun Yeol y Hyeri

Los actores se conocieron en el set del drama Reply 1988 (2015-2016), en donde sus personajes, Sung Duk Seon y Kim Jung Hwan, no terminaban juntos para el desconsuelo de los seguidores.

No obstante, en la vida real, los dos sí lo hicieron. En 2017, confirmaron su relación sentimental para el admiración de los fanáticos de la producción. Actualmente, siguen siendo novios.

Ji Sung y Lee Bo Young

Las estrellas se conocieron mientras actuaban juntos en Save the last dance for me en 2004. En la trama, sus personajes no terminaron juntos, pero ellos sí fuera de la ficción.

En 2007, los intérpretes confirmaron que tenían un noviazgo. Unos seis años después, en 2013, anunciaron que estaban comprometidos y se casaron poco después ese mismo año.

Al presente, siguen felizmente casados y tiene dos hijos: uno nacido en 2015 y otro nacido en 2019. Sin duda, son la prueba de que el amor fuera de los k-dramas sí existe.

Ahn Jae-Hyun y Goo Hye-Sun

Las luminarias comenzaron un intenso romance tras trabajar en la serie coreana Blood (2015). Un año después del estreno del programa, revelaron su romance y se casaron poco después.

Lamentablemente, después de tres años casados, los esposos anunciaron que se estaban separando. Su divorcio estuvo envuelto de polémica con dimes y diretes. Se oficializó en 2020.

Song Joong-Ki y Song Hye-Kyo

Los populares artistas trabajaban juntos en Descendientes del sol (2016) cuando comenzaron a circular rumores de romance entre ambos; empero, rápidamente los desmintieron.

Sin embargo, un año después de la transmisión del k-drama, sorprendieron anunciado que el amor traspasó la pantalla y se iban a casar. La pareja, apodada “Song Song”, se casó meses después.

Desgraciadamente, a menos de dos años de casados, la dupla decidió separarse debido a sus diferentes personalidades, según explicó la actriz en un comunicado.

Hyun Bin y Son Ye Jin

Los intérpretes Hyun Bin y Son Ye Jin actuaron juntos por primera vez en la película The Negotiation (2018), en donde daban vida a enemigos.

Pero, las chispas no saltaron entre ambos sino hasta que se reunieron en los sets para protagonizar el exitoso drama coreano Aterrizaje de emergencia en tu corazón (2019-2020).

Tras el final del drama, comenzaron un idilio. Un par de años después, en marzo de 2022, los enamorados se casaron en una ceremonia íntima que, pese a su hermetismo, fue la boda del año.

Los esposos volvieron a ser noticia recientemente tras anunciar el nacimiento de su primer bebé juntos: un varón que llegó al mundo el pasado 27 de noviembre.