5 series coreanas en Netflix que debes ver si te gustan las historias de amor en la oficina

Desde emocionantes thrillers, pasando por entrañables comedias hasta sagas históricas, el mundo de los dramas coreanos abarca todos los géneros. No obstante, el rey indiscutible es el romance.

Los k-dramas en este género suelen presentar personajes que encuentran el amor en lugares inesperados. Desde hace tiempo, esto incluye los diferentes sitios de trabajo de los protagonistas.

Sala de juntas, los tribunales, laboratorios, agencias, editoriales, cafés… El amor puede surgir en cualquier lugar y la oficina no es la excepción, aun con todas las reglas que existen al respecto.

5 series coreanas sobre romances de oficina que no te puedes perder

Si te gustan estas historias de amor que surgen en el trabajo, hemos recopilado cinco de las mejores series coreanas que presentan este tipo de romance y son perfectas para maratonear.

Ya sea que ames el tropo del jefe o jefa millonaria que se enamora de su empleado humilde o que prefieras relatos más originales, ninguno de estos dramas te decepcionará.

El amor es un capítulo aparte (2019)

La serie sigue la historia de Cha Eun Ho, un exitoso editor en jefe en una importante editorial con un secreto: ha estado enamorado de su mejor amiga de la infancia, Kang Dan Yi, desde siempre.

Cuando ella, madre soltera y divorciada, le pide ayuda para buscar trabajo, él no puede resistirse a ayudarla en su editorial. Empero, verla todos los días le dificulta mantener sus sentimientos ocultos.

Su vida privada (2019)

Sun Deok Mi es una talentosa y prestigiosa curadora de arte con un secreto que nadie debe saber porque arruinaría su carrera profesional en el museo: está obsesionada con el kpop.

La situación se complica cuando el aclamado artista retirado Ryan Gold asume las riendas del museo y se propaga un rumor que obliga a la protagonista y a su nuevo jefe fingir que tienen un romance.

Propuesta laboral (2022)

Shin Ha Ri acepta ir a una cita a ciegas organizada para su mejor amiga por su padre con el fin de espantar al posible candidato a marido con el que se encontrará.

Lo que jamás se esperó era que la cita sería Kang Tae Moo, el apuesto director general de Go Food, la empresa en donde trabaja, por lo que todos sus planes se ven irremediablemente cancelados.

Él no tiene idea de que es una de sus empleadas y la situación empeora cuando decide casarse con ella creyendo que es su amiga. Su identidad, no obstante, no tarda mucho en quedar al descubierto.

Jefe introvertido (2017)

Una serie imperdible para los fanáticos de los romances en oficina es Jefe introvertido. La trama sigue a Eun Hwan Ki, el director ejecutivo de una empresa de relaciones públicas sumamente tímido.

Cuando la empresa contrata a Chae Ro Woon, una joven alegre y extrovertida que quiere trabajar con él, sus peores miedos comienzan a hacerse realidad, pero pronto surge el amor entre los dos.

Mi romance secreto (2017)

En una de las muchas bodas de su madre, Lee Yoo Mi pasa una noche Cha Jin Wook. Como nunca ha tenido novio, no sabe cómo funcionan las aventuras de una noche y decide huir en la mañana.

Ella esperaba no verlo nunca más, pero muchos años después, encuentra un trabajo en la empresa de Jin Wook. Él ya no es el mismo que conoció, pero recuerda con rencor que Yoo Mi lo abandonó.