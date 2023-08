3 preguntas sobre ‘Zombiverso’, el reality show de Netflix ambientado en un apocalipsis zombi

Netflix llevó los reality shows de supervivencia a otro nivel con Zombiverso, un programa surcoreano donde los participantes deben sobrevivir a una serie de misiones en un mundo infestado de zombis.

La serie de terror aterrizó en la plataforma el 8 de agosto y ha logrado mantenerse como una de las más vistas y comentadas en redes tanto por su original premisa como la calidad de su producción.

No obstante, si todavía no has comenzado a ver el ambicioso proyecto o tienes algunas dudas sobre ciertos aspectos de la propuesta televisiva, te respondemos tres preguntas básicas sobre el mismo.

¿Qué sucede en la serie Zombiverso?

Zombiverso arranca cuando un grupo de celebridades de internet surcoreanas se reúnen en la grabación de un reality show de citas. La filmación inicialmente se desarrolla con normalidad.

Sin embargo, todo da un giro horroroso cuando una mujer muerde a su cita en el cuello. Los ataques se repiten en el edificio y caos estalla, por lo que el elenco se une para salir a las calles de Seúl.

A partir de este momento, los participantes llegarán a diferentes ubicaciones en donde enfrentarán nuevos desafíos, como cargar gasolina o atravesar un mercado mientras huyen de los zombis.

Por supuesto, a medida que avance el juego, irán aprendiendo cómo funcionan los monstruos de este apocalipsis, pero será más difícil mantenerse con vida entre zombis y posibles traidores.

¿Quiénes son los participantes de Zombiverso?

Tal como se mencionó al inicio, el elenco del programa de telerrealidad está compuesto por un variopinto grupo compuesto por 11 estrellas de Corea del Sur en distintos ámbitos. Ellos son:

La famosa actriz Lee Si-young

El presentador de televisión y youtuber Ro Hong-chul

El comediante Park Na-rae

El rapero y personalidad televisiva DinDin (Lim Cheol)

La youtuber y personalidad televisiva Patricia Yiombi

La personalidad televisiva y youtuber Jonathan Yiombi (hermano de Patricia)

El beisbolista Yoo Hee-kwan

El participante de realities Dex (Kim Jin-young)

El youtuber y urólogo Kkwachu Hyung (Dr. Jomulju)

La cantante y bailarina del grupo Billlie Tsuki

El comediante Yoo Jae-pil participa como host de Love Hunter, el reality show que se está filmando cuando comienza el desastre.

¿El elenco de Zombiverso realmente no sigue un guion?

Una pregunta que muchos espectadores se hacen es si los participantes de Zombiverso realmente no están siguiendo un guion y la respuesta oficial de Netflix ante dicho cuestionamiento es un no.

La producción no cuenta con un libreto, pero el gigante explica que se trata de una serie de “variedad real”. Es decir, es un reality, pero también un programa de variedades y de competencia.

Además, aclaran que el equipo detrás del proyecto ha preparado de ante mano las misiones que el elenco enfrentará, pero ninguno de los participantes sabe puntualmente qué es lo que pasará.