Esta serie china de 25 capítulos ha conquistado Netflix y es ideal para los que se enamoran rápido

Las series asiáticas han sido una de las grandes apuestas de Netflix en los últimos años por lo que no es extraño que cada vez veamos más producciones en el catálogo. Desde los k dramas como Business Proposal, King the Land y Nos vemos en mi 19.ª vida, hasta dramas japoneses como Alice in Borderland y Cenizas del Pasado, todos han recibido gran aceptación por parte del público occidental debido a sus tramas innovadoras, llenas de intriga en las que además se muestra la riqueza de ambas regiones.

Ahora China está siendo una competencia fuerte con sus propias producciones que prometen engancharte de principio a fin.

Actualmente, Hidden Love (Amor oculto) es una de las series chinas más aclamadas y se ha aferrado a los primeros lugares en diferentes partes del mundo.

Hidden Love La serie china es la historia de amor perfecta (Netflix)

¿De qué trata Amor Oculto?

“Sang Zhi ha estado enamorada de Duan Jiaxu desde la escuela. Cuando el destino los vuelve a unir, encuentran la oportunidad de embarcarse en una dulce relación.”, se lee en la sinópsis de la plataforma.

La serie nos muestra el viaje de Sang Zhi (Zhou Lusi) como una joven que está enamorada del amigo de su hermano, Duan Jiaxu (Chen Zhe Yuan). Con el tiempo, esta atracción inicial se convierte en amor y, a pesar de la diferencia de edad de cinco años, los dos se embarcan en una aventura que desafía todas las normas para demostrarle al mundo que lo suyo es real y profundo.

Hidden Love La serie china está triunfando en Netflix (Netflix)

Aunque la trama podría parecer cliché para algunos, es un recordatorio de que el amor no es una emoción pasajera y que la edad es sólo un número.

Los protagonistas han sido el gancho perfecto pues son dos de los más aclamados en China además de que desbordan una gran química en pantalla.

La serie tiene 25 episodios (cada uno dura unos 44 o 45 minutos) bien justificados pues no se apresura en presentar personajes ni enredarlos en situaciones porque sí. Amor oculto busca que la audiencia se encariñe con los protagonistas y que entienda bien sus emociones y motivaciones.

Hidden Love Si eres una romántica empedernida, esta serie es para ti (Netflix)

Para algunos ha sido muy polémico que proponga una relación romántica entre personas con una diferencia de edad significativa sin embargo, los productores y guionistas se encargaron de que no rompieran ninguna regla al respecto, comenzando porque ambos son adultos.

Estos buscaron la forma de abordar las preocupaciones y dilemas de los protagonistas de una forma que la relación en sí no sea el foco sino el desarrollo de cada uno como seres humanos.

Los dramas chinos tienen lo suyo y no es extraño que pronto abarquen más terreno en Netflix y otrs plataformas de streaming. Estos cubren una amplia gama de temas, desde dramas históricos que profundizan en el rico patrimonio cultural de China hasta dramas contemporáneos que abordan problemas de la actualidad. Esta diversidad asegura que haya algo para todos, independientemente de sus intereses o preferencias.