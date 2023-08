Ésta es la serie japonesa de 8 episodios que podría desbancar los doramas favoritos de Netflix

Burn the House Down Esta serie japonesa te mantendrá sin parpadear (Netflix)

Mientras que las series coreanas, mejor conocidas como doramas o k-dramas han conquistado la plataforma de Netflix con historias refrescantes que se vuelven adictivas, los dramas japoneses no se quedan atrás y de igual forma buscan ganar terreno.

No es ningún secreto que desde hace años Japón ha sido reconocido en todo el mundo por sus animes (series de animación japonesas) como Candy Candy, Dragon Ball, Sailor Moon y las producciones del estudio Ghibli sin embargo, el país asiático está demostrando que tiene mucho más que animación para ofrecerle al mundo occidental.

Sí, Japón también se está esforzando en crear sus propias producciones originales junto a Netflix para darle batalla a los doramas.

Burn the House Down Japón busca gana terreno en Netflix con producciones originales (Netflix)

La serie japonesa que busca desbancar los doramas favoritos de Netflix

Si estás buscando contenido diferente en Netflix, no te puedes perder Burn the House Down (Cenizas del pasado en Latinoamérica), nueva serie de venganza e intriga digna de un maratón. La serie tiene ocho episodios de una hora de duración.

Las tramas de venganza siempre tienen mucho que ganar frente a la audiencia y ésta no es la excepción. Se trata de una mujer que regresa a donde una vez estuvo la casa de su infancia, todo en un plan para derribar a la mujer que cree que arruinó la vida de su familia.

Burn the House Down Japón busca gana terreno en Netflix con producciones originales (Netflix)

“Anzu Murata, su madre y su hermana menor perdieron su hogar trece años atrás luego de que todos culparan a la madre de haber provocado el incendio. Segura de que ella no había sido la responsable, Anzu se hace pasar por una ama de llaves para trabajar en la casa de su infancia y evidenciar los delitos de su madrastra”, se lee en la sinópsis de Netflix.

La historia está basada en un manga (comic) del mismo nombre, escrito e ilustrado por Moyashi Fujisawa y publicado de marzo de 2017 hasta abril de 2021.

Burn the House Down Las series japonesas están ganando terreno en Netflix (Netflix)

The reparto de Burn The House Down incluye a grandes talentos de la televisión japonesa como: Mei Nagano (Anzu), Kyôka Suzuki (Makiko Mitarai/Watari), Yuri Tsunematsu (Yuzu), Michiko Kichise (Satsuki), Mitsuhiro Oikawa (Osamu), Asuka Kudô (Kiichi) y Taishi Nakagawa (Shinji)

Si viste Alice in Borderland, también de Netflix, es seguro que reconocerás a Yuri Tsunematsu, quien interpretó a Akane Heiya.

Burn the House Down Esta serie japonesa te mantendrá sin parpadear (Netflix)

Aunque aún es muy pronto para evaluar la serie, sin duda se trata de una gran apuesta para Netflix en Japón y pronto podrá verse en el resto del mundo.

Hasta el momento, medios especializados como Ready Steady Cut han dicho que es “un drama de misterio bellamente elaborado y atractivo, con actuaciones impresionantes”. Por otra parte, Decider señaló que si bie por momentos se siente inconsistente, el primer episodio atrapa de inmediato, lo cual es garantía.