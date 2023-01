‘The Glory’: así lucen los actores del k-drama de Netflix en la vida real (Sa-ra cambia mucho)

'The Glory' es el nuevo k-drama que causa furor en Netflix | Netflix

Desde su estreno en Netflix el pasado mes de diciembre, la serie surcoreana The Glory se ha convertido en una de las producciones más populares en la plataforma de streaming.

La ficción que sigue a Moon Dong Eun, una maestra que busca vengarse de los que la vejaron en su juventud, lleva semanas encabezando la lista de proyectos de habla no inglesa más vistos.

Gracias a esto, la fama de sus talentosos actores no deja de crecer como la espuma y tampoco el interés de las audiencias con respecto a sus vidas, tanto personales como profesionales.

El look de los actores de The Glory en la vida real

Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen algunas de las estrellas principales del k-drama de venganza en la realidad, sin el vestuario y maquillaje que llevaron para encarnar sus roles:

Song Hye Kyo - Moon Dong Eun

La actriz Song Hye Kyo no luce tan diferente en la vida real de cómo se ve para protagonizar The Glory. No obstante, la famosa de 41 años tiene un estilo más glamuroso que Moon Dong Eun.

Song Hye Kyo es Moon Dong Eun en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Jung Ji So - Moon Dong Eun adolescente

Jung Ji So se encargó de encarnar Dong Eun durante sus años de secundaria. En el plano real, su imagen tampoco se aleja tanto de la de su papel, aunque tiene un look más moderno y corte midi.

Jung Ji So es Moon Dong Eun en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Lee Do Hyun - Joo Yeo-Jeong

En The Glory, Lee Do Hyun lleva un look muy para traer a la vida al médico Joo Yeo-Jeong. Fuera del set, la estrella en ascenso tiene un estilo igual de elegante, pero más effortless.

Lee Do Hyun es Joo Yeo-Jeong en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Lim Ji Yeon - Park Yeon-Jin

La intérprete Lim Ji Yeon derrocha sofisticación con los lujosos atuendos de su rol, la rica y perversa Park Yeon-Jin. Lejos de la ficción, mantiene un estilo igual de femenino, pero más minimalista.

Lim Ji Yeon es Park Yeon-Jin en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Shin Ye-eun - Park Yeon-Jin adolescente

La artista Shin Ye-eun personifica a Yeon-jin en su época de mimada estudiante, pero no se aprecia mucho su estilo. En el plano real, luce idéntica a su rol y se distingue con su sentido de la moda chic.

Shin Ye-eun es Park Yeon-Jin en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Park Sung Hoon - Jeon Jae-Jun

El galán Park Sung Hoon viste de forma lujosa y elegante en la piel del arrogante y adinerado Jeon Jae-jun en The Glory. Lejos del set, luce un peinado diferente y apuesta por looks más smart-casual.

Park Sung Hoon es Jeon Jae-Jun en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Jung Sung Il - Ha Do-Yeong

Jung Sung Il derrocha garbo en elegantes trajes para encarnar al empresario Ha Do-yeong. En la realidad, el prometedor actor también roba suspiros, pero con un estilo más relajado en el día a día.

Jung Sung Il es Ha Do-Yeong en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Kim Hieora - Lee Sa-Ra

En The Glory, Kim Hieora tiene un estilo glamuroso para personificar a la caótica pintora Lee Sa-Ra. Fuera del proyecto, la actriz dueña de un estilo versátil y audaz luce muy distinta con un pixie rubio.

Kim Hieora es Lee Sa-Ra en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Cha Joo Young - Choi Hye-Jeong

Cha Joo Young lleva estilismos distinguidos pero sexis y un corte bob para ser la asistente de vuelo Choi Hye-jeong. Lejos de The Glory, es otra con el pelo largo y un estilo relajado, pero no menos in.

Cha Joo Young es Choi Hye-Jeong en 'The Glory' | Netflix / Instagram

Kim Gun Woo - Son Myeong-o

Kim Gun Woo luce tatuajes, el cabello largo y un estilo presuntuoso y chabacano como el temible Son Myeong-o. En la vida real, luce muy distinto vistiendo elegante, sin tattoos y con el pelo corto.

Kim Gun Woo es Son Myeong-o en 'The Glory' | Netflix / Instagram

La segunda parte de The Glory aterrizará en Netflix el próximo 10 de marzo.