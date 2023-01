Final explicado de ‘The Glory’: ¿qué pasa con Dong-Eun en la impactante serie coreana?

Song Hye Kyo protagoniza la serie 'The Glory' | Netflix

Desde su estreno en Netflix el pasado mes de diciembre, la serie surcoreana The Glory ha logrado acaparar el gusto del público en todo el mundo con una impactante historia de venganza.

El drama, protagonizado por Song Hye-kyo, sigue la vida Moon Dong-eun, una maestra en sus treintas que está obsesionada y decidida a castigar a quienes la agraviaron durante su adolescencia.

A lo largo de los ocho episodios de la primera parte de la producción, ocurren incontables sucesos que logran mantener a los espectadores pegados irremediablemente a las pantallas.

Desde los intentos de Dong-eun por destruir a Park Yeon-jin, pasando por su relación con Joo Yeo-jeong y el aparente enamoramiento de Ha Do-yeong con ella, hasta el asesinato de Son Myeong-o.

Algunas de estas historias no tendrán resolución sino hasta la segunda parte. Por eso, antes de que se estrene, te explicamos el final y los eventos más importantes que pasaron en la primera etapa del k-drama lleno de intriga. Eso sí, habrá spoilers.

Song Hye-kyo protagoniza 'The Glory' | Netflix

¿De qué va The Glory, el nuevo k-drama que causa furor en Netflix?

La trama comienza con Dong-eun planeando su venganza contra Yeon-jin, una meteoróloga que le hacía bullying la secundaria, y sus amigos Son Myeong-o, Lee Sa-ra, Choi Hye-jeong y Jeon Jae-jun.

Durante el recorrido, conoce a Yeo-jeong, un doctor que se obsesiona totalmente con ella, y se acerca a Do-yeong, el guapo y millonario esposo de su némesis, con el fin de destruirla para siempre.

Al comienzo de la trama, Dong-eun aprende a jugar Go con Yeo-jeong en varios encuentros en un parque de Seúl. Gracias a estas citas parece que la protagonista se está enamorando del médico.

Lee Do-hyun es Joo Yeo-jeong en 'The Glory' | Netflix

Sin embargo, la razón por la que le interesa aprender a jugar es tener una excusa para acercarse a Do-yeong, quien regularmente asiste a un club de Go. Su plan funciona tal como lo esperaba.

El acaudalado hombre se siente intrigado por ella, su talento jugando y su perspectiva de la vida, aunque desconoce que no quiere una amistad sino acabar sistemáticamente a su familia.

Además, Dong-eun logra aliarse con Myeong-o. Y es que, tras confesarle que Yeon-jin asesinó a Yoon So-hee en la escuela, otra víctima de su acoso, abandona a sus amigos para trabajar con ella.

¿Quiénes mueren en la primera parte de The Glory?

En un punto, la protagonista le pide a su importante aliado obtener una confesión de Yeon-jin aceptando su responsabilidad en la muerte de So-hee mientras estudiaban juntas en la secundaria.

Lamentablemente, Myeong-o es brutalmente asesinado poco después de haberle pedido a todo su grupo de amigos reunirse. Hay una pista que parece indicar que la meteoróloga es la culpable.

Se trata de una escena en la que se puede ver a alguien en tacones verdes saliendo del lugar en donde fue hallado muerto. Debido a que estos son sus zapatos favoritos, parece que es Yeon-jin.

Asimismo, luego del horrible suceso, la mujer también presenta una sospechosa herida en el pie que parece ser indicio de que ella pudo haber matado a Myeong-o sin ayudantes a su lado.

Kim Gun-woo es Son Myeong-o en 'The Glory' | Netflix

A pesar de esto, la identidad del asesino no se confirmó. Además, puede que haya otras que lleven el mismo calzado y la herida sea casualidad, por lo que habrá que esperar hasta la parte 2.

Por otro lado, durante los primeros ocho episodios, también muere Kim Jong-mun, el maestro de clase de Dong-eun que la acosó tras denunciar a sus abusadores, a causa de un ataque de asma.

La protagonista entregó un ramo de lirios al maestro para felicitarlo por su carrera y este le provocó la crisis asmática. Más tarde, revela cómo él no creyó cuando denunció a sus acosadores y la aterró.

Soo-han, el hijo Jong-mun, escucha la conversación y se indigna. Mientras su progenitor se recupera, él llena su habitación de ramos de flores que agravan su asma y termina muriendo por esto.

¿Cómo termina The Glory?

Luego de varios eventos en la serie, se entiende que el plan a largo plazo de Dong-eun es aislar a Yeon-jin de sus seres queridos para que no tenga nada ni nadie a quien acudir cuando la arruine.

En esta primera parte, logra avanzar considerablemente en su objetivo. No solo logra ganarse la confianza de Myeong-o y enamorar a Do-yeong, también mueve otras piezas a su favor en el juego.

Por ejemplo, tras confesarle a Jae-jun que Ye-sol, la hija de Yeon-jin, no es de Do-yeong sino suya, el hombre está determinado a romper el matrimonio la meteoróloga y ejercer su paternidad.

Asimismo, en el octavo episodio, la protagonista emplea su amistad con la suegra de Hye-jeong para ponerla su lado. Ante el panorama, Yeon-jin está furiosa, asustada y desmoronándose.

En especial, se encuentra molesta porque sabe que Jae-jun y Do-yeong se encontraron. Aparte, Dong-eun y Yeo-jeong se han hecho más cercanos al punto de que él prometió “ser su verdugo”.

Escenas de la serie 'The Glory' | Netflix

El jugador de Go no solo está perdidamente enamorado de ella, además está alterado tras el asesinato de su padre, no tiene a donde volcar su ira y se indigna cuando ella le cuenta lo que sufrió.

Lamentablemente para este par, el desarrollo de su romance parece que tendrá que aguardar hasta que la venganza de Dong-eun se concrete por completo si es que finalmente lo logra.

Por otro lado, ante la desaparición de Myeong-o, ella está segura de que lo asesinaron y encubrieron su muerte. En especial, porque está al tanto de que Yeon-jin tiene influencias en la policía.

Antes esto, Dong-eun coacciona a Hye-jeong para que presente la denuncia de la desaparición de Myeong-o. Cuando sus amigos lo descubren, todos se molestan; particularmente, Sa-ra.

Y es que teme ser arrestada por posesión de drogas puesto que Myeong-o era su proveedor. A esto se suma el hecho de que Do-yeong, al parecer, ya sabe que Jae-jun es el padre biológico de Ye-sol.

Jung Sung-il es Ha Do-yeong en 'The Glory' | Netflix

Al menos, eso se supone luego del extraño comentario que el primero hace al segundo en una visita la clase de la joven. En ese día, cuando Do-yeong ve a Dong-eun, sabe que algo anda mal.

Por un lado, su esposa asegura que odia a la maestra de su hija, pero la adolescente afirma que su madre y Dong-eun son amigas. Las incongruencias lo llevan a investigar y se reúne con Hye-jeong.

La mujer le cuenta todo sobre el acoso de Yeon-jin hacia Dong-eun. El hombre decide confrontar a su pareja al respecto, pero ella se rehúsa a hablar alegando que es mejor no saber sobre eso.

Mientras todo esto sucede, Dong-eun finalmente revela cómo ayudaría a Kang Hyeon-nam, su “detective” en la casa de Yeon-jin: envió a su hija a estudiar fuera de Corea del Sur.

Song Hye-kyo protagoniza 'The Glory' | Netflix

De esta forma, ella estaría a salvo del abusivo de su padre, pero la noticia devastó a Hyeon-nam, puesto nunca imaginó que aceptar el trato, que involucra matar a su esposo, la alejaría de su hija.

Aparte, Yeon-jin comienza una investigación y descubre que Dong-eun vive a su lado observando todo lo que hace. Así es que decide vengarse con su madre e irrumpe en su apartamento.

Al entrar, descubre que las paredes están cubiertas con fotos suyas y de sus amigos. Mientras observa el lugar, alguien la encuentra, pero no es su enemiga, sino su esposo Do-yeong.

El inesperado giro dejó varias dudas más sin resolver. ¿Estará él del lado de su esposa tras descubrir todo lo que Dong-eun ha hecho o la confrontará por todas sus traiciones?

Lim Ji-yeon es Park Yeon-jin en 'The Glory' | Netflix

Las respuestas a todas estas preguntas se revelarán el próximo mes de marzo, cuando la esperada segunda parte de The Glory aterrice en la plataforma de Netflix.