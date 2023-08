Con sólo 6 episodios este dorama arrasa en Netflix: está por desbancar a una novela turca

Los dramas coreanos, popularmente conocidos como k-dramas o doramas, están creciendo exponencialmente en Netflix, razón por la que la plataforma apuesta cada vez con más fuerza por incluir nuevos títulos a su catálogo.

Las producciones hechas en Corea del Sur tiene propuestas para todos, desde los románticos empedernidos, hasta quienes buscan comedias ligeras con tramas simples pero grandes lecciones. También hay para quienes quieren adentrarse más en la cultura a través de dramas históricos o quienes quieren salir de la zona de confort con dramas que narran conflictos sociales en el país asiático.

D.P.: El cazadesertores Netflix sigue apostando fuerte por los k dramas (Netflix)

Este dorama está arrasando en Netflix

D.P. El cazadesertores sigue la historia de un soldado raso llamado Jun-ho que solía ser un joven temeroso cuando servía en el ejército normalmente como otros hombres nacidos en Corea. Un día, Jun-ho de repente se convierte en miembro del equipo de arresto de desertores militares.

Como miembro de este equipo, tiene la tarea de capturar a los desertores que deciden huir del ejército sin una licencia o exención oficial. Durante su trabajo como equipo de arresto de desertores militares, Jun-ho lidia con los casos más preocupantes de por qué algunos soldados sienten que no tienen otra opción que ausentarse sin un permiso oficial.

D.P.: El cazadesertores Este k drama está colándose en el top 10 de Netflix (Netflix)

D.P. es una serie de drama criminal original de Netflix de Corea del Sur dirigida por Han Jun Hee y basada en el webtoon D.P Dog Day de Kim Bo Tong.

“La misión de un joven soldado de capturar a desertores del ejército revela la dolorosa realidad de cada recluta en el cumplimiento del servicio militar obligatorio”, reza la sinópsis oficial de Netflix.

Hasta ahora la serie tiene dos temporadas de 6 episodios cada uno y sigue la historia del D.P. (Persecución del desertor) Equipo del ejército coreano que persigue la tarea de traer de vuelta a los soldados desertores que huyen del ejército.

El programa destaca tantos temas y especialmente arroja algo de luz sobre el problema del acoso en el ejército así como las presiones y temores que enfrentan los jóvenes.

La serie ocupó el puesto número 5 en el top 10 global de Netflix, desbancando otros doramas y hasta series turcas como El Sastre: temporada 2. Aunque con el tiempo y el final de la segunda temporada, ha comenzado a salir de la lista, no deja de ser uno de los favoritos y una amenaza para otras producciones que luchan por el primer puesto.

D.P.: El cazadesertores Este dorama te mantendrá sin pestañear (Netflix)

El dorama ganó varios premios, incluido el de mejor drama televisivo, en los 58th Baeksang Arts Awards. El New York Times incluso citó a D.P. como “uno de los mejores programas de televisión de 2021, describiendo la serie como “un examen sensible y directo de cómo el acoso violento y sádico y las jerarquías rígidas llevan a los jóvenes surcoreanos a hacer todo lo posible para escapar del tiempo militar”.

La temporada 2 generó gran emoción al igual que la primera. “Luego de que una terrible tragedia diera vuelta su vida, Jun‑ho y Ho‑yeol regresan para capturar a más desertores... y enfrentarse a peligros totalmente inesperados”, se lee en la sinópsis.

D.P.: El cazadesertores La trama de este kdrama está conmoviendo al público (Netflix)

¿Habrá otra temporada?

Netflix no ha renovado D.P. por ahora para una tercera temporada sin embargo, los altos niveles de audiencia podrían hacer que todo cambie. Eso sí, pueden pasar meses antes de que una cadena tome una decisión sobre el futuro de un programa.

En una entrevista con el Maeil Business Newspaper, Han Jun Hee, director de D.P. respondió que tiene “esperanzas” de que una tercera temporada obtenga luz verde, sin embargo, aún no ha pensado en la historia: “Por supuesto, si tengo la oportunidad, lo pensaré, pero aún no he pensado en (la temporada 3)”, sentenció.