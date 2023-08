¿Por fin habrá paz?: Shakira y Piqué podrían reconciliarse gracias a estas 2 personas

Desde junio pasado, cuando Shakira y Piqué anunciaron su separación, comenzó una guerra que parecía interminable, entre indirectas, declaraciones, revelaciones en entrevistas y hasta canciones que ofrecían una mirada más íntima a la relación que tenía la colombiana con el futbolista.

Las tiraderas no paraban, y canción tras canción, un nuevo dardo caía directo a Piqué, su novia, Clara Chía Martí, y hasta su madre, Montserrat Bernabéu, por otra parte, el futbolista ocupaba parte de los versos de Shakira para contestarle a sus indirectas y su más reciente polémica se centró en los últimos eventos que junto a Ibai Llanos organiza.

Y es que, muchos han mencionado que Gerard Piqué, fijó su estrategia en invitar a los artistas con los que ya había colaborado Shakira, como Ozuna y Manuel Turizo, no solo para responder a sus dardos, sino para enriquecerse a través del éxito de la colombiana y generar morbo en eventos.

Pero, estos últimos días, parece que la guerra finalmente ha cedido, y se dice que la ex pareja por fin estaría haciendo las paces, esto derivado de dos personas ¿De quiénes se trata?

Shakira y Piqué ¿Se reconcilian?

Los medios han notado una evidente diferencia en la forma en la que Shakira y Piqué se están llevando, en la que por fin se respira la paz, y algunos ya han informado que hay dos personas a las que se debe este estado de tranquilidad entre ambos, Sasha y Milan.

Fue una fuente cercana la que habría revelado que la ex pareja por fin había dejado de pelear y todo por el bien de sus hijos: “Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno” y otra fuente continuó diciendo “Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual”.

Es preciso aclarar que ambos habían estado en constantes fricciones por la custodia de sus hijos, y es que se mantenía la teoría sobre los días de convivencia que tendría Piqué con Sasha y Milan luego de la mudanza a Miami, además de que, habría una cláusula específica donde prohibiría a Clara Chía que se acerque a los niños.

¿La colombiana encontró la paz?

Toda esta información fue revelada por el sitio español, Vanitatis El Confidencial, quienes, además, habrían asegurado que el cambio de actitud de Shakira se debía a su reciente mudanza a Miami. “Se siente tranquila y acompañada por muchísimos amigos”.

Y es que, este cambio lo habría hecho para encontrar la paz junto a sus hijos y además alejarse de los medios de comunicación que no han dejado de acosarla desde que anunció su separación con Piqué luego de casi 12 años juntos.

A su vez, se menciona que Shakira estaría feliz sola y no como muchos creen, teniendo una relación con Lewis Hamilton, de quien aseguran que sería algo más ‘esporádico’ que estable.

