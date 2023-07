¿Víctima de maltrato? Amiga de Wendy Guevara revela la otra cara de Marlon Colmenarez

Wendy Guevara se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión mexicana gracias a su participación en ‘La Casa de los Famosos’ que la han ayudado a colocarse entre las favoritas del público para embolsarse los cuatro millones de pesos que están en juego.

Sin duda, la integrante de las perdidas, se ha vuelto aún más popular con su aparición en este reality show, donde ha dejado algunas de sus cómicas frases que se han vuelto trends virales de TikTok y su famoso show ‘Resulta y Resalta’, aumentando cada vez más su número de fans.

Además de innegable carisma, su relación con el peruano, Nicola Porcella, fue uno de los temas más sonados desde su ingreso y es que, la integrante de ‘Las Perdidas’ confesó que el exfutbolista le gustaba, siendo este el punto que detonó esta relación estilo ‘bromance’ que comenzaron a alimentar rumores de una supuesta relación entre ellos, aunque otros aseguraban que se trataba de una estrategia.

Paola Suárez habla de la relación de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez

Desde la entrada de Wendy Guevara a ‘La Casa de los Famosos’, no solo Nicola Porcella se ha ganado el protagonismo por su relación con la influencer, también su supuesto novio, Marlon Colmenarez, quien ha estado en el ojo del huracán luego de postear una fotografía de un ultrasonido, desatando rumores de una supuesta paternidad que después salió a desmentir.

Después de eso, ‘La Casa de los Famosos’ sorprendió a Wendy Guevara con el ingreso de Marlon Colmenarez, haciendo más fuertes los rumores de un supuesto maltrato por parte del modelo hacia la influencer.

Esto lo terminó de confirmar Paola Suárez, la integrante de ‘Las Perdidas’ que además es una de las mejores amigas de Wendy Guevara.

¿Qué dijo Paola Suárez sobre Marlon Colmenarez?

Aunque Wendy Guevara no ha confirmado su romance con Marlon Colmenarez, su amiga ha dicho que ‘se ve el amor que derrama su amiga’ por el influencer venezolano, pero fue en una entrevista durante el programa ‘De Primera Mano’ con Gustavo Adolfo infante que Paola Suárez reveló la otra cara de la relación que hay entre ellos.

“Le reclama, le dice, le hace, le deshace y la regaña. Todos lo hemos visto, no estoy diciendo una cosa que no hemos visto” y añadió: “Sí (la maltrata), le grita en las transmisiones, pero ellos dicen que es jugando. Yo te digo lo que he visto. Ella es mi amiga, yo la quiero mucho, yo la respeto, pero va a llegar el momento en que ella va a abrir los ojos”.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez Instagram: @alexander_rodriguez_oficial (Instagram: @alexander_rodriguez_oficial)

Las declaraciones de Paola Suárez no terminaron ahí, pues aseguró que Wendy Guevara se había alejado de Nicola Porcella, para no tener problemas con Marlon Colmenarez:

“Wendy quiere mucho a Marlon y al ver que Nicola le habla mucho a Wendy, Wendy se va a sentir como que: ‘ay, saliendo me va a decir cosas Marlon’ porque sí le dice” Esto se suma a la ‘conversación’ del influencer con Porcella durante su visita a ‘La Casa de los Famosos’ en donde le afirmó ‘no tener ningún problema con él’, lo que abrió la conversación de presuntos celos por parte del venezolano.