Wendy Guevara no sólo “se la come” en la Casa de Los Famosos: se destaca en el arte culinario (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Desde que la influencer Wendy Guevara confirmó su participación en La Casa de Los Famosos, su popularidad creció vertiginosamente. Ha sido tanto el éxito que se convirtió en una de las celebridades más querida de la televisión mexicana.

De su gran éxito con el programa en YouTube “Las Perdidas”, ahora es la favorita dentro del reality show, donde los personajes llamados el Team Infierno se han apoderado de todos los mexicanos.

Y es que la historia de vida de Guevara también acaparó grandes titulares en los portales web del país, pues está llena de una infancia triste, de lucha y determinación para salir adelante y ejemplo de que en la vida todo se puede.

Un poquito más y la eliminan

Ya el reality show de los famosos está bastante avanzado y el pasado domingo, Wendy Guevara se salvó de la eliminación y ahora podrían enfrentarse a un nuevo reto porque, aparentemente, estaría en peligro el primer integrante del Infierno y esto tiene desmotivado a todos.

Incluso se ha desatado una polémica en redes sociales donde se asegura que existe una trampa y que Jorge Losa no tendría por qué haber ganado como el líder de la semana.

Sorpresa, Wendy catadora de postres

Pero de sorpresas está llena Wendy, de quien se conoció otra faceta de su vida también muy exitosa y es que la favorita de los espectadores del reality show se enteraron que tiene otro talento, el de catadora de dulces.

La influencer fue una de las invitadas al programa “Pasteleros contra el tiempo”, de la plataforma de Netflix, donde participó en la final del programa y como parte de la dinámica tuvo que probar con los jueces los distintos platillos de los concursantes para tener al ganador de la contienda.

Pero Guevara no estuvo conforme con la receta que habían preparado los pasteleros por la combinación agridulce, pues es de las personas que piensa que la sal no es buena combinación en los postres.

“A mí no me gustó mucho porque tiene sal, bueno no estoy acostumbrada a este tipo de postres. Yo siento, estoy acostumbrada a que, si como un postre es todo dulce o salado, y es todo salado. Pero tiene de los dos”, incluso bromeó que tenía de los dos y que se sentía identificada, reseñó el portal Gastrolab.

Pero es que Wendy ya ha demostrado sus artes culinarios en La Casa de los Famosos, donde sorprendió a todos con sus famosas tortillas en comal.

En el video que compartió la cuenta de TikTok, identificada como @drapattyrangel, agregó la frase “las tortillas de Wendy ya se hicieron famosas, ahora todos las piden, hasta los más fresas las comen”, compartió.