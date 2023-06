“Tiene súper historias”: Wendy Guevara demuestra por qué es la favorita de ‘La Casa de los Famosos’

La polémica, intriga y la complicidad son parte de lo que a diario vive el grupo de artistas e influencers que participan en programa de realidad La Casa de los Famosos, quienes por 10 semanas permanecerán aislados del mundo exterior para ganar el premio mayor: 4 millones de pesos mexicanos (unos USD 230 mil).

Sus participantes son Paul Stanley, Marie Claire Harp, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Ferka Quiroz, Sofía Rivera Torres, Apio Quijano, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Jorge Losa y Sergio Mayer. Pero este domingo 11 de mayo, Marie Claire Harp, se convirtió en la primera eliminada del programa de realidad.

Mientras que la youtuber trans Wendy Guevara se ha ganado el corazón de los televidentes por sus grandes ocurrencias e historias que, incluso, llaman a la reflexión como individuo y familia. Ella encontró la fama en el 2017, luego de que se viralizó un video de ella: “Las Perdidas”, por lo que luego su canal en Youtube tomó auge y ahora divierte a todos.

Este domingo, ella dio una gran lección a los televidentes y concursarte cuando le contó a todos cómo había “salido del clóset” y cómo sus padres fueron tan determinantes en su empuje hacia su seguridad como mujer trans.

“Mi papá me llegó solito”

Wendy le contó a una las integrantes de la casa que le preguntó cómo había sido ese episodio en su vida, por lo que sin tapujos, ni rencor, relató lo que ocurrió: “Un día mi papá solito y tomado. Como te he dicho, él era alcohólico y drogadicto. Ahora me comprende mucho, mucho y me dice hija (...) Yo nunca le dije nada. Yo era un niño, pero me maquillaba en la calle”.

Guevara detalló que, en un pequeño morral, escondía el maquillaje que tomaba del tocador de su madre, para luego pintarse a unas cuadras de su vivienda: “Yo andaba así en la calle y antes de llegar a la casa, en la esquina, me desmaquillaba, pero no me desmaquillaba bien porque a veces te queda negro (por el lápiz de ojo corrido). Y me hacían un ‘pedote’: ‘¿te maquillaste?’ y yo: “No, no”.

Ella aseveró que siempre lo negaba, hasta que un día su padre la confrontó: “Me sentó: ‘A ver, ven hijo, vamos a hablar’. Yo pensé que me va a pegar (me pegaba, pero yo amo a mi papá y lo perdono porque sé que estaba enfermo) ‘Mira, ya todo sabemos ¿tú eres gay, verdad?’. Yo nunca hablé, me quedé callado, me quedé en una silla con un miedo. ‘Yo sé que te atraen los muchachos, los hombres como tú. Yo lo único que te pido es que no te vistas de mujer”.

La artista del streaming acotó que “cuando ya te apoyan tus papás y les valen, ahíi la demás gente sale sobrando”. Ella también aseveró que ese día fue el punto de partida para que no le importara si los demás se rieran de ella.

Por supuesto que esta y otras de Wendy han calado en los televidentes, quienes le manifiestan su apoyo en las redes sociales: “Ojalá la historia de Wendy propicie que el país aprendamos a respetar y a respaldar a los hijos. NO promovamos que sientan miedo a sus padres, ni a su familia porque es justo ahí donde debe radicar la empatía” y “Es tan importante que los padres apoyemos a los hijos, para que ellos sean felices y no tener prejuicios, aceptarlos tal y como son”.

Muchos incluso sugirieron como broma que el programa cambiase su nombre a “La casa de Wendy y unos conocidos”, porque ella es el “alma de esa casa”.