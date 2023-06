Wendy Guevara revela lo que todos queremos saber del meme de Niurka de “mi amiga personal”

La casa de los famosos apenas comienza pero Wendy Guevara ya se ha convertido en una de las integrantes más queridas del público. La influencer, que adquirió gran popularidad en 2017 con el video Las perdidas, ha dado mucho de qué hablar por sus interacciones con sus compañeros del show.

Aunque en los últimos días el foco ha estado en su amistad-enemistad con Sergio Mayer y Poncho de Nigris, la complicidad que ha tenido con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, ha encantando a todos.

Wendy Guevara La infuencer ha tenido una gran complicidad con Emilio Osorio en 'La casa de los famosos' (LCDLF)

En una de las transmisiones, Wendy cuestiona a Emilio sobre el meme de Niurka que surgió en 2014, durante su participación como jurado en el reality Soy tu doble. En aquella ocasión, la vedette fue blanco de burlas luego de criticar a una participante cuya imitación de Gloria Trevi no le gustó. “Cállate no es Gloria Trevi porque Gloria Trevi es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”, dijo Niurka.

Niurka La cubana fue blanco de burlas por un polémico momento en el programa Soy tu doble (Twitter)

Wendy resuelve el misterio del meme de Niurka

“¿Y sí va a los cumpleaños de sus hijos?”, pregunta Wendy a lo que Emilio responde: “Sí, claro”. La influencer le vuelve a preguntar si a él lo llevaba a lo que también responde que sí. Posterior a esto, Wendy señala que “el hijo de Gloria Trevi está bien guapo ¿es de tu edad? ¡y canta también muy bonito!”.

La interacción de Emilio y Wendy desató aplausos en redes sociales. “Wendy es la que más está dando memes y contenido en #LaCasaDeLosFamososMx Se sabe los chismes de la farándula, ya le preguntó a Emilio que si es verdad que Niurka ha ido a todos los cumpleaños de los hijos de Gloria Trevi”; “Wendy reafirmó que Niurka será vulgar pero jamás mentirosa”, se lee.

Niurka Los memes de la vedette abundan en redes sociales (Twitter)

Además, la famosa de “Las perdidas” aprovechó para enaltecer frente a Emilio todos los memes que han surgido de la cubana. “Hay un meme que dice tu mamá ‘yo nací protagonista’. Sí hay muchos memes de Niurka...y tú eres bien tranquilo y relajado. Qué chistoso, ¿no? También tu hermana. La he conocido poco pero también es bien relax”.

Gloria Trevi demostró que sí es amiga personal de Niurka

Aunque el público lo tomó a burla e incluso señaló a Niurka de mentirosa, la misma Gloria Trevi la defendió a principios de 2023.

La vedette asisitó a uno de los conciertos de la intérprete de Pelo suelo, convirtiéndose en centro de atención y dejando ver que había sido la invitada especial de la compositora, razón por la que estaba en primera fila.

Gloria Trevi invita a Niurka a subir al escenario. pic.twitter.com/NPDf1CpKCw — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 12, 2023

En un momento, ‘La Trevi’ subió al escenario a la Mujer Escándalo para dedicarle unas emotivas palabras y reiterar que en efecto, “es su amiga personal”.

“En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”, expresó Gloria Trevi antes de invitarla a subir al escenario y hacer que rompiera en llanto ante la aclamación de los miles de asistentes que les gritaban con euforia.