“Si te metes con Wendy, te metes con todos”, Poncho de Nigris vuelve a crear polémica

No solo la sombra es fiel acompañante de Poncho De Nigris, la controversia también. Ha sido uno de los participantes “más odiado” de todos lo programas de realidad en los que ha participado y, por supuesto, ya parece estar trabajando en eso en el show de “La casa de los famosos”, que transmite Televisa y cuya nueva temporada comenzó ayer domingo 4 de junio.

De Nigris fue el quinto de los 14 participantes que convivirán en la casa para ganarse 4 millones de pesos mexicanos (USD 230 mil aproximadamente). Todos estarán sumergidos en la intriga, los chismes, la controversia, humillación, alegría y tristeza durante tres meses de encierro total, en los que no tendrán acceso a celulares, computadoras ni ningún dispositivo que los comunique con el exterior.

Junto a Poncho, también están participando Raquel Bigorra, Ferka Quiroz, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Barbara Torres, Paul Stanley, Jorge Losa, Marie Claire Harp, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Wendy Guevara. Todos los domingos, un miembro de la casa será eliminado, y parece que el influencer será el primero.

Poncho no tiene futuro en la casa

Durante la emisión del primer capítulo del programa, ya se dejaron ver las costuras entre algunos de los participantes y Poncho fue uno de ellos, pues se negó a dormir en junto a Wendy durante una semana, razón por la cual no fue a la primera fiesta temática.

Pero su comentario en contra de la integrante de Las Perdidas lo que desató la ira de los internautas. Mientras se conocía que él no dormiría a su lado, ella dijo: “Ya sabe Poncho, que él a mí no me gusta”, y

su respuesta fue: “A mí menos, tiene la cara más grande que yo”. pero Wendy no se quedó callada y le lo calló: “Y también otras cosas, Poncho”.

Esto le valió la nominación para ser eliminado: “Ya perdiste por grosero con Wendy!!”, “Cómo se le ocurre hablarle mal a Wendy, con sus comentarios clasistas. Durará menos que en MásterChef”, ”Me da gusto que seamos más los que lo odiamos por sus comentarios homofóbicos”, y “Si te metes con Wendy, te metes con todos”, opinaron los seguidores en la cuenta de Instagram de “La casa de los famosos” y ahora Wendy se convirtió en la favorita.

Esta no es la primera vez que el que el modelo es odiado por a audiencia, pues recientemente participó en Master Chef Celebrity, donde tampoco contó con el cariño de la gente y solo duró tres programas. Su forma de expresarse es el principal motivo de desprecio, como sucedió con el nuevo actor de Peter Pan, a quien calificó de feo y le llovieron las críticas: “Confirmen si Disney la está cagando bien duro”, escribió el actor en su Twitter.

¿Durará más en La Casa de los Famosos?, sus seguidores apuestan que sí.