Wendy Guevara se perfila como favorita de LCDLF: ¿por qué se volvió tan popular?

A pocos días de haber iniciado el reality ‘La casa de los famosos’, Wendy Guevara se ha convertido en una de las integrantes más queridas. Eso sí, no se ha salvado de los comentarios de mal gusto de algunos de sus compañeros, causando indignación entre los internautas que los siguen en el día a día.

Poncho de Nigris fue el primer nominado en el capítulo de estreno por decisión del público, además de que perdió la oportunidad de ser líder de la semana. El hate contra el influencer cayó luego de mostrar una actitud transfóbica, luego de que negarse a dormir con Wendy.

El regiomontano expresó que ella no le gusta pues “tiene la cara más grande que yo”, a lo que ella respondió con humor: “y otras cosas también”.

Internautas aplaudieron la nominación de Poncho y hasta pidieron su expulsión inmediata: “por eso quedó nominado por hacerle eso a mi Wendy”; “poncho desde el primer día ya perdió”; “oye no, con Wendy no te metas”; “Amo a Wendy. Rapida en responder. No se dejaaa”; “Ya sabemos quien será el primero en salir”. “Y así va a ir poniendo a cada uno en su lugar si se quieren hacer los chistosos con ella, y la vamos apoyar !!”, se lee en redes sociales.

Wendy ha logrado sobresalir en LCDLF con su carisma y gran sentido del humor, además de que tiene una historia con la que ha dejado grandes lecciones.

Wendy Guevara La oriunda de Guanajuato no ha temido contar su historia (Instagram)

¿Por qué se volvió tan popular?

La influencer trans mexicana saltó a la fama en el año 2017, luego de que se viralizó un video en el que ella y su amiga Paola Suárez pedían ayuda tras perderse. Ambas desataron risas y fueron bautizadas como “las perdidas”. El clip llegó a ser tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW.

Más tarde, se unió a ellas Kimberly Irene, y juntas formaron el grupo conocido como “Las Perdidas” para crear sus propios contenidos.

“Nos fuimos un domingo después de la Feria de Nuevo León yo salía con un chavo y nos fuimos con unos amigos de la colonia. Entonces nos llevan al cerro a tomar y todo, entonces nos dejaron ahí y nos dijeron ahorita venimos vamos a bajar por cervezas” explicó en LCDLF. “Nosotras en cuanto ellos se fueron nos estábamos tomando fotos y videos con mi amiga Paola, entonces a ella se le pone en video y empezamos a decir ‘Estamos perdidas, pedidas’, el video pues”.

Wendy Guevara, cuyo nombre real es Luis Carmen Guevara, tiene 29 años y es oriunda de León, Guanajuato. Tiene dos hermanos y dos hermanas y según ha relatado, creció en un ambiente marcado por la violencia pues su padre era alcohólico y adicto a las drogas, golpeaba a su esposa (madre de Wendy) y no aceptaba su orientación sexual.

Wendy Guevara El camino a la fama no ha sido fácil para la influencer (Instagram)

“Recuerdo que me la vivía escondido, porque como mi papá veía que yo era gay, me decía: ‘Es que yo no tengo hijos así’, y me golpeaba”, confesó a TV Notas.

Más allá de “las perdidas”, Wendy no ha temido contar su historia en varias entrevistas, además de que en LCDLF ha compartido anécdotas con otros participantes. Según relató en una de las transmisiones, sufrió abuso sexual cuando era menor de edad, durante una visita a la casa de una tía en una época navideña en donde estaban otros primos. Sin embargo, un hombre desconocido, de alrededor de 20 años, se acercó a ella debido a su apariencia afeminada y la llevó a un lugar apartado donde cometió la agresión. Durante una entrevista exclusiva con TV Notas, reveló que su familia tomó medidas legales contra este pero que a ella le costó sobrellevar el trauma.