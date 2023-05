“Está feito”: famoso mexicano critica a niño de ‘Peter Pan’ e influencers lo ponen en su lugar

Disney ha dado mucho de qué hablar este año por la controversia generada por los estrenos de La Sirenita y Peter Pan y Wendy. Ambas cintas con una versión live action de los clásicos animados y si bien la empresa no es ninguna novata llevando las historias clásicas animadas a la acción de carne y hueso, la elección del elenco dividió opiniones.

Por un lado, la cantante Halle Bailey fue elegida para dar vida a la princesa Ariel en La sirenita, lo cual incomodó a quienes alegaron que la protagonista no podía ser negra pues en la animación es blanca de ojos azul y cabello rojo. La actriz recibió una oleada de críticas por su físico pero finalmente está callando bocas en medio de los comentarios positivos respecto a la cinta, además de demostrar el enorme talento y belleza que desborda.

Lo mismo sucedió con Peter Pan y Wendy, en donde el joven actor Alexander Molony interpreta a Peter Pan, mientras que la actriz Ever Gabo Anderson, hija de Mila Jojovich, es Wendy.

Si bien cinta no recibió las mejores críticas por tratarse de “una adaptación más de las muchas que hay”, lo más señalado fue la elección de Molony como el protagonista.

En redes sociales estallaron las críticas por el aspecto del actor pues “no es blanco y pelirrojo” como el Peter Pan animado. Por si fuera poco, muchos esperaban que al menos siguiera la línea de los Peter rubios ojiazules de otras adaptaciones, como aquel que interpretó Jeremy Sumpter en la cinta de 2003.

El siempre polémico Poncho de Nigris recurrió a su cuenta de Twitter para quejarse públicamente de la nueva película de Disney. El famoso “reflexionó” sobre “el daño” que le está haciendo la empresa a los niños con las nuevas adaptaciones.

“Confirmen si Disney la está cagando bien duro? Cuando vi la de Peter Pan con los niños me pareció que pusieron de Peter Pan a un niño feo para que muchos se identifiquen, pero pues no es aspiracional estar todo cul*ro. ¡Los niños no entienden eso! Déjenlos vivir su infancia bonita”, escribió.