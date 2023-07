¿Wendy Guevara enamorada? Su amiga Kimberly lo cuenta todo

Desde que inició el programa de realidad “La casa de los famosos” ,la atención ha sido acaparada por la influencer Wendy Guevara, quien con sus ocurrencias e historias desgarradoras ha calado en el público, pero también en un integrante de la vivienda, el actor peruano Nicola Porcella, con quien evidentemente hay una química especial que los hace entenderse muy bien.

En varias oportunidades han hablado sobre una posible relación entre ellos, ya que hay mucho coqueteo y son muy cercanos. La propia Wendy se atrevió a cuestionar la orientación sexual de Nicola, al encararlo. Recientemente le dijo: “Ya sabemos desde antes que entraras a la casa. Aquí en ‘La Casa de los famosos’ hay inclusión y todo se acepta, baby. Tranquilo, deja de fingir de que eres un hombre macho, que quieres dominar, no hay pedo”.

Porcella sorprendió a los fans de su país cuando se declaró pansexual (es la atracción hacia otra persona por sus cualidades, sin importar su sexo o identidad de género). Sin embargo, sus excompañeros del reality show inca “Esto es guerra” afirmaron que solo una estrategia para ganar los cuatro millones de pesos chilenos.

Esta semana inició con una picante reacción de Nicola que dejó a todos atónicos y que reafirma su atracción hacia Wendy, pues el lunes, mientras esperaban su vestuario para un reto, él se acercó a la youtuber y se le recostó para decirle un secreto al oído, pero su cuerpo lo “traicionó”. Al separarse de Wendy trató de disimular que tuvo una erección, pero ella lo notó y no se calló.

““Mira ¿Si viste? Ay no, mi piernita”, decía y Nicola solo afirmó: “Está bien, es así, es cabezón”. Mientras ,que Sergio Meyer, quien vio todo desde el sillón le preguntó: “¿Te le acercas a jugar, le das unos llegues y tienes una erección?”.

Está enamorada

La mejor amiga de Wendy, Kimberly Irene, reveló la noche de este martes 18 de julio: “Yo como conozco a Wendy, la verdad sí está enamorada de Niocla. Él quizá se ha encariñado con Wendy, pero cuando eso se acabe (el programa) es que se va a saber todo”.

Uno días atrás, Wendy le advirtió a Nicola: “Ya te dije, que si va a haber algo entre tú y yo, yo seré el hombre porque sé que te gusta, y porque sé que tú eres más mujer. ¿Sí o no? Ya todos lo sabemos y no finjas. Sabemos que te gusta el arroz con popote y no hay pedo. ¿Por qué te da pena?”.

Francesca Lozano, expareja del exparticipante de “Esto es guerra”, se pronunció al respecto: “Me atrevo a decir que lo están viviendo, que puedes ser algo real o no lo sé. Si es que es algo real y bonito, que lo disfruten, que sean felices y que puedan demostrar eso a los demás”.

Sea marketing o verdad, lo cierto es que los dos están viviendo una excelente relación que le hace aún más fácil la convivencia dentro de “La casa de los famosos”.