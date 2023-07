Wendy Guevara se paró detrás de Nicola por la razón más noble: ¿Televisa la quiere hacer quedar mal?

La sorpresa fue la reina de la noche en el programa de realidad “La casa de los famosos” luego de que la influencer Wendy Guevara dejó a todos atónitos al posicionarse detrás de su inseparable amigo, el peruano Nicola Porcella, en la séptima ronda de eliminación del concurso, en el que el ganador se llevará cuatro millones de pesos mexicanos.

Los dos se han robado el protagonismo desde el 4 de junio cuando ingresaron al reality show e inmediatamente hubo una química entre ellos, al punto de llega a rumorearse que es posible que tengan un romance al terminar el concurso, pues él se sinceró con ella y confesó que es pansexual y también ha tenido erecciones solo son tocarla. Dos momentos épicos que causaron conmoción en el público.

Es por esto que todos quedaron desconcertados con la acción de Wendy. Sin embargo, se dice que su decisión se debe más a un acto de nobleza, mientras que otros señalan que Televisa quiere “manchar” su reputación, pues la semana pasada una productora de “La casa de los famosos” contra la youtuber al contestarle al público que esa no es “La casa de Wendy”, ya que es la participante que más les encanta.

“Somos muy afortunados de tener un personaje tan divertido como Wendy y pues no es La Casa de Wendy, es La Casa de los Famosos porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, una Bárbara Torres, un Paul Stanley, todos tienen características únicas y sin ellos Wendy no estaría brillando lo que brilla”, manifestó Rosa María Noguerón.

La noble razón

Guevara afirmó la noche de este domingo tras posicionarse detrás de Nicola: “Quiero pedirte perdón por las veces que nos peleamos. No quiero que se vaya ninguno, los amo, y me llevo su amor y cariño. Si te quedas, a seguir peleando, porque me encanta, soy tóxica”.

¿Escuchan eso? Es el sonido de miles de corazones Wencola rotos tras el posicionamiento de @soywendyguevara 🫣



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/sRwz03vaTD — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 24, 2023

El exparticipante de “Esto es guerra” le contestó: “La persona que me hace más feliz que esté aquí parada, eres tú. Tú y Poncho fueron los primeros en acogerme. Por ser real conmigo, por abrirme tu corazón muchas veces, eres la persona que me hizo reír, estoy feliz de haberte conocido y fuera de bromas, sabes que en Perú tienes una casa. Siempre me identifiqué contigo, tu historia la debe saber el mundo, porque es una historia de valentía y coraje, y te quiero mucho, eres una gran persona”.

Nicola manifestó más tarde que ella lo hizo porque sabía que era lo que él más deseaba: “Somos como hermanos, nos divertimos. Ella sabía que yo quería que se pusiera detrás mío porque tenía que decirle cosas por si me voy. Lo de la nominación, aquí estoy, estoy agradecido porque se haya puesto detrás de mi, es una persona que quiero y empatizo mucho con su historia. La última persona en despedirme, quería que fuera Wendy”.

Por su parte, Maryfer Centeno, grafóloga especialista en lenguaje corporal no dudó en dar su opinión sobre este episodio y explicó: “Con qué seguridad y nerviosismo se posiciona, está muy estresada y tensa. Ella explica tiene una posición privilegiada o de poder frente a él. Mientras que él muestra cierta sumisión y temor. Ella se siente empoderada frente a Nicola. Se muestra enojada cuando él le da las gracias”.