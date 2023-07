Karol G le mostró así el sabor colombiano a Selena en su cumpleaños y les piden a gritos una colaboración

Karol G y Selena Gómez juntas es el dúo que sorprendió a todos este fin de semana y que ahora todos aclaman.

Y es que la colombiana estuvo este fin de semana en la fiesta de cumpleaños de Selena y se mostraron muy unidas y cómplices, una amistad de la que pocos tenían conocimiento.

La colombiana deslumbró en la lujosa fiesta con un minivestido rosa pastel al estilo de Barbie con tiras gruesas y sostén de copas, estilo corsé y llevó el cabello recogido.

En algunas fotos se ve a las famosas cantantes bailando, y muchos dicen que Karol G le mostró el sabor y los mejores pasos colombianos a la también actriz estadounidense con raíces mexicanas.

Piden a gritos una colaboración entre Karol G y Selena Gómez tras su fiesta

Luego que las fotos de Karol G y Selena Gómez se viralizaran en redes y estallaran Internet, dejando ver la gran amistad que tienen, los fans piden a gritos que hagan un tema juntos.

Y es que ambas son consideradas de las mejores cantantes del momento y juntas harían un gran tema, además que Selena también es latina y podrían cantar en español o en inglés.

“Saquen algo juntas por favor y que gracias 🩵⚡️”, “la colaboración que mi 2023 necesita para ser el mejor”, “por favor se los rogamos saquen un tema juntas”, “esta canción rompería todo este año”, “el junte que no sabía que necesitaba hasta que las vi”, “me muero por una colaboración de ustedes dos”, y “esperaré su tema juntas así que no me decepcionen”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Cómo que la diosa de Selena invito a Karol a su cumpleaños, gente se nos viene collab, Selkarol supremacy. pic.twitter.com/OOV2K11UQz — 𝙈𝙀𝙍𝘾𝙐𝙍𝙄𝙊🇨🇴 🌈💫🌹 (@provenzavt) July 23, 2023

Se desconoce cómo nació la amistad entre Karol y Selena, pero sin duda, con las fotos quedó en evidencia que sí son grandes amigas, hay una fuerte conexión y amistad, y ahora que sus fans tanto piden una canción, puede que lo hagan y sorprendan a todos una vez más.