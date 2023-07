¡Casi se besan! Karol G asistió a la lujosa fiesta de Selena Gomez y presumieron su amistad

Selena Gomez tiró la casa por la ventana el 22 de julio cuando festejó con invitados de lujo su cumpleaños 31, entre los que aparecían en las instantáneas que compartió la cantante de ascendencia mexicana, estuvieron Paris Hilton, Christina Aguilera, Benny Blanco y la colombiana Karol G.

La ex estrella Disney compartió con sus seguidores una mirada interior a su celebración donde no solo se apreciaba el desfile de estrellas que acudió a su evento, también parte de su look y un espacio que brillaba por la calidez de sus luminarias y una sala lounge cubierta por una tela blanca.

Además, Selena Gomez no temió mostrar sus curvas dando una nueva lección de empoderamiento con un sensual look firmado por Bottega Veneta, que brillaba por sus telas transparentes cubiertas por una serie de adornos florales que parecían pétalos de rosas, mismos que combinaron con sus sandalias de tacón negras con motivos rojos y unas gafas de sol negras.

Incluso su pastel hizo juego con el look de la cantante de ‘Calm Down’, pues igual que su vestido, incluía algunas rosas rojas alrededor con cuatro bengalas alrededor del mismo, que anunciaban la llegada de un nuevo año para Selena Gomez.

¡Latina Power! Karol G presume su amistad con Selena Gomez

Entre las grandes ausencias a su festejo, se encontró Taylor Swift, quien se encuentra en plena gira por su Tour ‘The Eras’ y Nicola Peltz quien está de vacaciones en Saint Tropez junto a su esposo Brooklyn Beckham.

Pero, quien llenó el ambiente del puro sabor latino, fue Karol G quien una vez más demostró que está conquistando el corazón de Hollywood, pues no hace mucho la veíamos posar en la alfombra rosa de la premiere de Barbie, para la que hizo su tema ‘Watati’ y compartió un icónico momento junto a Dua Lipa.

Esta fue la fórmula que replicó junto a Selena Gomez, con quien, presumió algunas instantáneas de su cumpleaños, y presumió la complicidad que tiene con la fundadora de ‘Rare Beauty’.

Fueron suficientes tres fotos para ver la estrecha amistad que tienen Karol G y Selena Gomez, mismas que la cantante de ‘Provenza’ compartió en su Instagram, en las que se les puede ver abrazadas y en otra posando como si fueran a darse un beso.

Esto provocó que la red reaccionara con un montón de halagos, celebrando el poder latino y diciendo: “Una me enseño que se puede salir de la tristeza, que hay luz después de un problema de salud y otra me empodero”.

Selena Gomez agradece por el impacto de Rare Beauty en la salud mental

Previo a mostrar sus fotografías por su festejo de cumpleaños, Selena Gomez posteó una fotografía con un lindo pastel de cumpleaños de bizcocho de chocolate y peonías, donde aprovechó para agradecer el apoyo a su fundación Rare preocupada por concientizar y aumentar el acceso a los servicios de salud mental.

“La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo, por favor, no me des nada, pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona al Fondo de Impacto Rare”. Escribió en sus redes sociales.

La cantante también celebró su cumpleaños disfrutando del estreno de Barbie junto a sus amigos, quienes optaron por prendas color rosa.