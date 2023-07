¿Lista para lo peor? JLo estaría preparando un contrato en caso de divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vivido uno de los años más polémicos de su relación y es que, han sido repetidas las ocasiones en las que se ha puesto en duda el amor que sienten el uno por el otro, entre crisis, problemas y gestos, la pareja está a punto de celebrar su aniversario de bodas.

Después de tantos rumores y especulaciones, JLo y Ben Affleck han peleado en contra de cualquier pronóstico y se dice que la pareja estaría por renovar sus votos, justo a un año de que se celebre su aniversario de bodas en una lujosa boda donde hubo de todo.

Se dice que la renovación de votos de la pareja se daría a finales de julio o principios de agosto en la mansión que compraron en Los Ángeles, valorada en poco más de 60 millones de dólares, y es que, según una fuente cercana a la los famosos, confesó al Daily Mail queJennifer Lopez y Ben Aflleck están más enamorados que nunca.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Amy Sussman / Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

La fuente no dejó de halagar a la pareja catalogándolos como un matrimonio espectacular y añadió “Sus hijos están muy bien y las familias están sincronizadas. Ambos se encuentran en un lugar muy bueno desde el punto de vista romántico y emocional, que se extendió a sus vidas profesionales; ya que los dos piensan que hacen el mejor trabajo que jamás hicieron”.

Recordemos que ambos tienen una buena relación con los hijos del otro, y es que, tan solo el 4 de julio, la pareja asistió a la gran fiesta de Michael Rubin junto a Violet, la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, donde lució un despampanante vestido blanco parecido al de su ‘madrastra’.

¿No todo es miel? Jennifer Lopez prepara este acuerdo en caso de divorcio

Luego de terminar su relación en 2004, la pareja no volvió a reencontrarse, no hasta 2021, cuando se dieron una segunda oportunidad en el amor, desde entonces, la famosa actriz no ha dejado de luchar por demostrarle a los medios que su relación va viento en popa.

No obstante, la famosa actriz se ha visto envuelta en una nueva polémica donde se pondrían en juego 600 millones de dólares, 400 de Jennifer Lopez y aproximadamente 200 de Ben Affleck, que se ‘disputarían’ si la pareja decide divorciarse.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Es así que la actriz ya se habría reunido con los abogados para redactar un contrato en el que se busque una división justa y equilibrada de los bienes en caso de un divorcio. Se dice que Ben Affleck estaría de acuerdo con Jennifer Lopez y es que, luego de haber vivido diferentes separaciones, ambos se han dado cuenta de que nada dura, por lo que una fuente cercana habría comentado que: “Ben solo quiere espacio y serenidad en este momento. Está tan agotado con las disputas que firmará cualquier cosa para mantener feliz a Jennifer”.

Además, el medio Heat que fue quien habría dado información sobre lo sucedido, se dice que la pareja miraría por el bien de cada uno de sus hijos.