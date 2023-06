¿Que Shakira qué? JLo acabó con su supuesta ‘rivalidad’ y llenó de halagos a la colombiana

El 22 de junio, Vogue reveló una entrevista exclusiva con Jennifer Lopez, donde muestran el lado más sexy, elegante y hasta rockero de la ‘Diva del Bronx’. Fue en esta charla, donde la actriz no tuvo reparo en mostrar su admiración por Shakira, quien no ha dejado de acaparar miradas desde hace poco más de un año.

La entrevista muestra el camino al ascenso de la artista de ascendencia puertorriqueña, tratando temas de su vida, sus padres, sus hijos y este camino que aquella chica con un bolso lleno de sueños buscó en el baile un refugio luego de que sus padres la corrieran por dejar la universidad para dedicarse de lleno a su gran pasión.

A su vez, comentó que sus hijos están muy cerca de ir a la universidad y que pronto dejará de verlos, eso sí, la revista destacó la figura de Jennifer Lopez para sus hijos y cómo es que, es un modelo que podrán seguir para luchar por sus sueños.

JLo también habló de la evolución de sus papeles en las películas, su paso por The Mother, la nueva película que hizo para Netflix y su interpretación de Selena Quintanilla, posteriormente, su participación en ‘The Wedding Planner’ con Matthew McConaughey y su paso por la industria musical.

¿Cómo inició la supuesta rivalidad entre Jennifer Lopez y Shakira?

Jennifer Lopez también nombró a Shakira y Ricky Martin en esta entrevista que concedió a Vogue México, esto, recordó a los fans la supuesta rivalidad que existe entre ambas estrellas latinas.

Estas fricciones entre las dos famosas, se habría dado luego de su participación en el medio tiempo el Super Bowl 2020, que, por cierto, las colocó en la lista de shows memorables junto a Michael Jackson, Madonna y Katy Perry.

Jennifer Lopez mostró su desacuerdo porque dos artistas latinas estuvieran en un mismo escenario durante este evento, tanto que su opinión la habló con su directora musical Kim Burse, comentando: “Es la peor idea del mundo, que dos personas encabecen el mismo Super Bowl. No es una buena idea”, considerando que unos cuantos minutos para sus shows no eran suficientes, pues no podría lucirse ninguna de las dos.

Posteriormente, en octubre de 2022, los Grammy nombraron a JLo como ‘posiblemente, la artista latina, más influyente de todos los tiempos’, hecho que provocó el desacuerdo de los usuarios, tomando a consideración que la cantante había nacido en Estados Unidos, por lo que el título, para ellos, lo merecía Shakira.

Jennifer Lopez acabó con la ‘rivalidad’ y mostró su admiración por Shakira

Jennifer Lopez compartió emocionada su admiración por el reconocimiento de los artistas latinos y le encanta la aceptación que la comunidad ha ido teniendo, pues representa una oportunidad para mostrar quiénes son y hacer cosas diferentes. “Ver y escuchar que la música en español es un éxito global, es emocionante. Creo que estamos en un muy buen momento”.

De esta forma, rememoró a aquellos artistas latinos que irrumpieron en el mundo inglés con su ‘sabor’, abriendo el camino a otras generaciones para convertirse en grandes exponentes de la música exaltando su impacto y talento: “Recuerdo cuando comencé, éramos yo y luego Ricky Martin y Shakira, irrumpiendo en el mercado inglés, ¡y qué gran cosa fue eso! Nos dio mucha exposición, eso vive hasta hoy”.