“Son el sueño que no cumplió”: Shakira y la importancia de sus padres en su duelo por Piqué

Shakira encabeza la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2023 de la revista ‘People’, y fue a este medio de comunicación donde la colombiana abrió su corazón y se sinceró sobre la forma en que descubrió la traición de Piqué y contó el importante papel que sus padres han tenido en su proceso de sanación.

Además, hizo una emotiva comparación del matrimonio de sus padres con la relación que tuvo junto a Gerard Piqué, que duró poco más de una década, pero, no fructuó, estando envuelta en diferentes polémicas y rumores de crisis desde años atrás, hasta que dio por terminada en junio del año pasado. “Han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir”, comentó Shakira sobre la relación de sus progenitores a la revista People.

Eso sí, sin darse por vencida, la colombiana habló del amor de sus padres y cómo han jugado un papel crucial en su vida y sobre todo en uno de los momentos más difíciles para ella, mencionando que este sí ha sido su amor correspondido. “Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo”.

Shakira ha demostrado en diferentes ocasiones la gran conexión que tiene con sus padres, y es que, como sabemos, la cantante ha estado al pendiente de la salud de su padre, William Mebarak, quien ha enfrentado problemas de salud los últimos meses, yendo al hospital y cuidando de él.

Con Nidia Ripoll, la historia no es diferente, y hace poco compartió una imagen donde comentaba que ‘a su edad’ aún se sentaba en las piernas de su madre.

Fue entonces, que en una de las entrevistas más conmovedoras hechas por la revista People, Shakira contó como su hogar se ‘desmoronaba’ con la noticia de la traición de Piqué y el estado de salud de su padre.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

— Explicó Shakira a la revista People.