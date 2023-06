En camino a la ‘Monotonía’: esto podría esperarle a Clara Chía con Piqué, según Shakira

Shakira / Piqué y Clara Chía Youtube Shakira: "Shakira - Don't Wait Up (Official Video)" / Instagram: @3gerardpique (Youtube Shakira: "Shakira - Don't Wait Up (Official Video)" / Instagram: @3gerardpique)

Tras una larga espera, los rumores de una nueva colaboración de Shakira junto a Manuel Turizo se confirmaron y la colombiana ya dio un adelanto de ‘Copa Vacía’ mismo tema que formaría parte de su nuevo álbum cuya fecha de lanzamiento estaría prevista para septiembre.

La colombiana dio su primer adelanto el 9 de junio, de su canción al estilo sirenita, donde se le vio unirse de una forma literal a la moda mermaidcore, con una gran aleta de colores azules y verdes mientras presumía un pelo rizado en color rosa a cargo de Nicolas Bru, mientras tanto, Shakira hizo alusión a uno de los temas de la famosa película, añadiendo en la descripción de la foto: “You want thingamabobs? I got twenty…”.

Después de esa publicación, Shakira no volvió a dar indicios de su nuevo tema, no hasta el domingo 15 de enero, que presumió sus habilidades para el surf, mientras de fondo, sonaba una parte de su nueva canción ‘Copa Vacía’, un tema que seguro se convertirá en uno de los favoritos de este verano y es que la cantante no ha dejado de hacer alusión a las playas con ella.

El anuncio de la colaboración de Shakira y Manuel Turizo en ‘Copa Vacía’ see viralizó desde febrero, cuando se filtró no solo la portada, sino parte de la canción que adelantaba unos cuantos versos del tema.

¿Esto le espera a Clara Chía? La verdadera razón de la separación de Shakira y Piqué

Shakira está siendo reconocida por la serie de indirectas que ha lanzado a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, en cada una de las canciones que ha estrenado junto a personalidades como Ozuna, Bizarrap, Karol G y próximamente Manuel Turizo.

Sus versos se convirtieron en dardos y la colombiana dejaba una parte de su historia de amor con Piqué en cada una de sus canciones, pronto, algunos comenzaron a notar que había más temas que se relacionaban con la situación que vivía con el español, y es que, la crisis comenzó aproximadamente de 2016, cuando los medios europeos hablaron sobre las discusiones que tenía la pareja y los llantos de Shakira.

Entre los temas que relacionaron fueron ‘Me Gusta’ junto Anuel AA que se estrenó el 13 de enero de 2020, en ella menciona la falta de interés de su pareja “Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención”.

‘Don’t Wait Up’ y ‘Copa Vacía’ ¿Un reclamo a la falta de interés de Piqué?

En 2021, Shakira lanzó uno de sus temas que si bien no recibió la aceptación esperada, se especula que la colombiana ya había comenzado a hablar de su crisis con Piqué, pues ‘Don’t Wait Up’ menciona en su letra “¿Por qué no bajas tu teléfono y me miras a los ojos? Me vestí para ti, pero pareces tan ocupado. Tal vez, espacio es todo lo que se necesita ¿Es tiempo de arreglarnos?”.

Tal parece que Shakira supo como enlazar sus temas, pues, el adelanto de ‘Copa Vacía’ menciona en uno de sus versos algo muy parecido a su canción de 2021 ¿Es el mismo reclamo? “Siempre estás ocupado con tanto negocio; te haría bien, mi amor, un poquito de ocio; relájate y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”.

De esta manera, vemos un reclamo constante por parte de la colombina, que es la falta de interés por parte de su pareja, clamando su atención, misma que a pesar de todos los esfuerzos, no logró tener, lo que pudo haber sido la verdadera razón de la ruptura entre ella y Gerard Piqué, afianzando esta teoría con ‘Monotonía’ y como su relación ya estaba en un punto de quiebre ¿Será que Clara Chía corra con la misma suerte?

