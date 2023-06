¿Milan y Sasha necesitan una hermanita? Shakira enterneció con gesto a una pequeña niña

Hace aproximadamente una semana, varios medios especularon una posible escapada entre Shakira y su nuevo interés romántico Lewis Hamilton, de quienes se dijo, viajarían a un país caribeño, sin ofrecer más detalles al respecto, hoy estas dudas se disiparon y ya sabemos quienes son los verdaderos acompañantes de la cantante.

Este jueves se dio a conocer que Shakira estaba tomando un descanso en Costa Rica junto a su hermano, Tonino y sus hijos Sasha y Milan, terminando con las especulaciones sobre una salida romántica con Lewis Hamilton.

Breaking neeeeeews! Shakira está en #CostaRica …..la

Acabo de ver!!! pic.twitter.com/lrxhvquhUW — Glenda Umaña (@glendaumanah) June 22, 2023

Las vacaciones en Costa Rica de la colombiana, se dan justo después de que sus hijos regresaran de ver a Piqué y luego de que se diera a conocer su negativa a la asistencia de Sasha y Milán a la boda de Marc Piqué, que se celebrará el 23 de junio, donde se espera que Clara Chía haga su ‘entrada triunfal’ como la novia del español frente a su familia.

Es por eso que ya se están comenzando a dar las primeras especulaciones, sobre el lugar que ocuparía la española de 24 años, cómo iría vestida y si asistirá a este evento. Todo se sabrá el día de mañana.

Shakira dedicó tierno gesto a una pequeña niña en Costa Rica

Fue la periodista Glena Umaña de CNN en español, quien emocionada, contó que Shakira se encontraba en Costa Rica, aunque no ofreció detalles sobre el hotel en el que se hospedaba, aseguró haberla visto junto a sus hijos: “Chicos, estoy que se me sale el corazón, no saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál, y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos. Está aquí en Costa Rica. La perseguí y la perseguí, pero ya se fue”.

Fue una foto que ya circula en redes sociales, la que confirmó su estancia en este país, y es que su acompañante enterneció a la red, pero ¿Cuál es la historia detrás de esa imagen?

El instinto maternal de Shakira se despertó con esta fan ¿La mamá perfecta de una niña?

Hay una foto que no ha dejado de circular en redes donde la cantante es vista con una pequeña, fue el sitio ‘Teleticacom’ el que informó que la imagen fue tomada en el restaurante del hotel en Costa Rica del que aún se desconoce la ubicación exacta.

Fue su madre, Sussy Solano, quien platicó más detalles de su hazaña para que su hija lograra obtener la fotografía junto a Shakira, comentando que la colombiana se portó amable en todo momento: “Se acercó y Shakira la recibió muy buena gente, la subió a sus regazos y le dijo al hijo menor que si podía tomarles la foto”. Por lo que además, fue el pequeño Sasha quien contribuyó a la causa y fue el encargado de inmortalizar el momento.