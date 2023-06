“Perdió su verdadero rostro”: comparan a Shakira y Sofía Vergara mostrando lo peor de redes

Tras darse a conocer la primera parte de la serie de comerciales de ‘Sabritas’, de la que Shakira formaría parte, algunos usuarios comentaron que la colombiana se veía muy cambiada e incluso, algunos llegaron a asegurar que se trataba de una doble ¿A qué se debe?

De esta forma, vimos cómo la colombiana protagonizaba un ‘Gran Escape’ en las calles de Montevideo, mientras huía a toda velocidad en su camper, de sus agentes, llamadas y todo su equipo de trabajo, para tomarse un respiro de las cámaras, haciendo alusión al nombre de la campaña ‘Disfrutar está primero’.

CHICOS ES SHAKIRA EN MONTEVIDEO WTF pic.twitter.com/RDLfofENCa — aye 🪢 (@harrybnny) June 14, 2023

En el video, vimos a la cantante utilizar un look dorado, un color que se convirtió en el sello de la carrera de Shakira, combinado por una bata y vestido ceñido corto, que complementó con sus, ya clásicas botas de plataforma y tacón de aguja Louboutin.

Una publicación en redes sociales desató debate luego de que se compararan dos fotografías de las famosas colombianas donde se añadió una descripción que decía “Shakira 46 y Sofía Vergara 50. Nacer en Barranquilla es un privilegio”. En esta foto se puede apreciar cómo es que ambas se ven en su mejor momento sin importar su edad.

Pero los usuarios parece no haberles gustado esta comparación, pues, algunos arremetieron contra Shakira, quien, de hecho, durante la filtración de su comercial para ‘Sabritas’, algunos ya habían comentado que la cantante de ‘Acróstico’ se veía muy cambiada y hubo quienes incluso, aseguraron que era una doble, pues su cara no era la misma y sus labios tampoco.

Sofía Vergara / Shakira Instagram: @shakiraparaguay (Instagram: @shakiraparaguay)

En la publicación de redes sociales, hubo una usuaria que comentó “Ya no parece Shakira, le cambió la cara y Sofía se hará cirugías, pero no cambia su rostro”, expresando su desacuerdo, respecto a esta comparación. Tristemente, esta controversia no terminó aquí, pues hubo muchos usuarios que estuvieron de acuerdo con su comentario, expresando que la belleza de Vergara se había mantenido, mientras que la de la cantante si había cambiado, haciendo un retroceso al pasado.

Comentario en redes sociales Instagram: @shakiraparaguay (Instagram: @shakiraparaguay)

¿Qué cirugías estéticas se hizo Shakira?

Pese a lo que muchos pudieran opinar, tanto Sofía Vergara y Shakira son dos figuras muy queridas del espectáculo, sin duda, ambas barranquilleras han sabido como poner en alto su país y lucir despampanantes cada una a su forma.

Fue esta publicación la que despertó la duda en los internautas acerca de los supuestos ‘arreglitos’ que Shakira pudo hacerse al paso del tiempo, y algunos medios de comunicación han revelado algunos de ellos, que, por cierto, se mantienen sin ser confirmados.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Entre las cirugías que se dice, Shakira pudo haberse hecho, mencionan que se pudo haber hecho una liposucción, abdominoplastia, aumento de glúteos, además se habla de un aumento de labios e inyecciones de ácido hialurónico y bótox dos veces al año, además de un lifting facial.