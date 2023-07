¿Su look más barato? JLo se coronó este verano con short floral y tacones de 14 centímetros

Jennifer Lopez se ha convertido en un referente de estilo, con looks brillantes que moldean sus curvas y atrevidas transparencias, la cantante de ‘On the Floor’ sabe como impactar a donde sea que vaya y la temporada de verano no sería la excepción.

El fin de semana pasado, la ‘Diva del Bronx’ se llevó la corona con el look del verano, mientras paseaba con Ben Affleck, y es que, los rumores apuntan a que la cantante y el actor de ‘Batman’ renovarían sus votos, pues hace casi un año que la famosa pareja se unió en matrimonio el 17 de julio en una lujosa boda que sin duda, quedará en la historia.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Pese a la controversia y todo pronóstico, la pareja sigue unida y sobre todo, dispuesta a acabar con los rumores de una crisis entre ellos, mostrando que su amor es más fuerte que cualquier ‘mal augurio’.

Si bien, Jennifer Lopez es la reina de los looks en alfombras rojas, este fin de semana demostró que el estilo casual también es de ella, con un conjunto de ensueño mientras tenía una cita con Ben Affleck, además de presumir su habilidad para caminar con plataformas de 14 centímetros.

Jennifer Lopez gana el look del verano con un mono floral y alpargatas

La ‘Diva del Bronx’ dio clases de estilo y mostró que el streetstyle también lo gobierna ella, y es que, en plena temporada de calor, demostró que se puede tener un estilo fresco mientras nos ceñimos a lo último en la moda, además es una perfecta opción para una cita o un paseo este verano.

Jennifer Lopez salió junto a su esposo con un ‘romper’ o mono tipo short con estampado floral en color beige y tonos rosas, azules, y amarillos, el estilo ‘playero’ lo plasmó a través de un cinturón en color beige que resaltaba su cintura, siguiendo una de las reglas de Carolina Herrera de optar por accesorios que enmarquen la figura. El look estuvo firmado por Zimmermann y ronda un valor aproximado de poco más de 500 dólares.

A su look, le sumó unas alpargatas de impacto con unas alpargatas de tacón de 14 centímetros en color rosa que además de darle altura mostraba sus piernas tonificadas. A su conjunto solo sumó un pequeño bolso blanco a juego.

El look más natural de la ‘Diva del Bronx’

Además de mostrar quizá uno de sus looks más ‘copiables’ Jennifer Lopez presumió una faceta completamente distinta donde olvidó los grandes peinados y maquillajes de impacto, por un peinado simple de cabello recogido y maquillaje compuesto por tonos rosas como blush y un gloss del mismo tono, simple, pero adecuado.

