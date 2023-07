Un año después, Johnny Depp ‘perdona’ juicio por difamación con su ex: así ha cambiado su vida

Ha pasado un año desde que Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en un brutal juicio por difamación en el que la actriz acusó al actor de violencia doméstica.

El actor estaba en la cima de su carrera, con exitosas cintas que marcaron un parteaguas en la industria como Edward Scissorhands y Rear Window, además de la franquicia de Pirates of the Caribbean.

Sin embargo, enfrentarse a su ex esposa en los tribunales significó una caída considerable que no sólo afectó su carrera sino también su imagen y salud emocional.

Depp quedó fuera de futuras producciones de Pirates of the Caribbean y fue reemplazado por el actor Mads Mikkelsen en Fantastic Beasts.

Pero Depp también tenía evidencia de que Heard también lo violentaba, entre drogas, heces humanas y la punta de un dedo amputado. El actor describió una relación tóxica con su ex esposa, quien exhibió “una necesidad de conflicto” y “una necesidad de violencia”.

“Podría comenzar con una bofetada. Podría empezar con un empujón. Podría comenzar, ya sabes, arrojándome un control remoto de TV a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara. Pero en general, fue constante”, dijo.

A pesar de ese trago amargo, Johnny siempre se mantuvo firme y tuvo el respaldo de sus fans, así como de importantes directores y actores que trabajaron con él.

Finalmente el jurado seleccionado para sentenciar el caso entre la ex pareja de actores votó a favor de Depp, resultando que había sido víctima de difamación. El semblante de Depp sin duda tuvo un cambio importante y con ello regresaron las oportunidades en la industria.

Johnny Depp ha “perdonado” lo sucedido

En la nueva edición de PEOPLE, fuentes han descrito que el actor se encuentra en un buen momento, con una nueva perspectiva de vida que incluye haber “perdonado” a su ex esposa.

De acuerdo a las afirmaciones, Depp ya “cerró el capítulo” de la batalla legal y ahora está enfocado en su música y en nuevos proyectos que marcarán su regreso a la pantalla grande.

Johnny Depp El actor podría abandonar algunos de sus proyectos (Instagram)

Este año, el actor firmó un millonario contrato con Dior por de tres años en más de $20 millones, lo que supera el contrato de Robert Pattinson de $12 millones como portavoz de Dior Homme, así como los $7 millones que recibió Brad Pitt para promover Chanel No. 5. Chris Pine tenía un acuerdo con Armani valorado en $ 4 millones al año durante 3 años.

Además, ya está listo para el estreno de la cinta Jeanne du Barry, en la que interpreta al rey Luis XV. Durante su presentación en Cannes en mayo, el actor se dejó ver muy conmovido por la cálida bienvenida que tuvo el proyecto e incluso recibió una ovación de más de cinco minutos.

En aquel entonces muchos aplaudieron su regreso, a lo que Depp respondió que “no sabía cómo sentirse al respecto”.“Sigo preguntándome sobre la palabra ‘regreso’, porque no fui a ningún lado. Sí, tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenían en ese momento, pero no, no fui a ninguna parte”, dijo a los medios presentes.

Por si fuera poco, el actor ahora ha podido regresar a otra de sus pasiones: la música. Depp ha tenido la oportunidad de hacer una gira musical con su banda Hollywood Vampires, la cual está compuesta por Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith), así como por Tommy Henriksen.