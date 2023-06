”Como debe ser”: Aplauden a Shakira ‘reglas’ de convivencia de sus hijos con familia de Piqué

A más de un año de la mediática ruptura de Shakira y Piqué, siguen saliendo detalles de los acuerdos a los que llegaron, especialmente luego de que trascendiera que la cantante no dejó que sus hijos se quedaran más tiempo en España para asistir a la boda del hermano del ex futbolista.

Aunque ambos tienen derechos de convivencia sobre los niños, estos viven con Shakira en Miami, con quien pasan la mayor parte del tiempo.

Tras verlos “tristes” en el aeropuerto para regresar a los Estados Unidos, internautas criticaron a la colombiana por “alejarlos” de su padre. “Que triste que ahora los hijos parecen una pelota de ping pong , eso es lo que los padres no se detienen a pensar”; “Esos niños los tienen como una ruleta en lugar de ponerse de acuerdo para hacer más agradable sus vidas”; “Pobres niños, tienen una carita llena de tristeza”; “A nadie le preocupa que los niños se vean tan tristes????”, se lee.

#Piqué llega a Miami con sus hijos. El exfutbolista salió del aeropuerto acompañado de Milan y Sasha, pese a que algunos pensaron que retendría a los niños en España un par de días más de lo acordado con la cantante para que asistieran a la boda de su hermano.



📸 Getty Images. pic.twitter.com/EINzNUJ63W — hoy Día (@hoydia) June 20, 2023

En aquel momento, medios españoles aseguraron que Shakira quería evitar en la mayor medida posible la convivencia de estos con Clara Chia, sobretodo después de anunciarse el compromiso oficial con Piqué.

“Shakira está dispuesta a arruinar la boda. Los hijos no acudirían a la boda de su tío y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué”, aseguró un reportero en el programa Fiesta.

Relación de Shakira y Piqué está lejos de ser cordial

La situación entre Shakira y Piqué se mantiene tensa y es que se han tomado decisiones legales drásticas, siendo sus hijos el tema que más ha consternado.

Ahora se ha dado a conocer la verdadera razón por la que la intérprete de Antología no dejó que Sasha y Milan se quedaran más tiempo con Piqué y fue una traición por parte de Marc Piqué y María Valls, quienes sabían de la infidelidad del ex futbolista.

Piqué El ex futbolista pasará los veranos con sus hijos (Instagram)

Fue el periodista Jordi Martin quien habría confirmado que: “Shakira está muy decepcionada con su excuñada, con María Valls. Siempre han tenido una excelente relación, pero Shakira interpreta que María la traicionó el verano pasado, cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chía y se lo ocultó a Shakira, que en ese momento decidió cortar por lo sano con Marc Piqué y su pareja María Valls”.

Sin embargo, ésta no sería la única razón pues según el periodista Pepe del Real de El programa de Ana Rosa, existe un documento en la que estaría explícita la petición de que ninguna pareja temporal del deportista puede estar cerca de los dos jovencitos.

Shakira y sus hijos Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Esto es con el objetivo de que los niños no estén expuestos a un desfile de mujeres que puedan tener relaciones sentimentales con Piqué. La colombiana no quiere que ellos vean ese mal ejemplo por lo que buscó regular con quienes conviven.

Lejos de criticarla por esta nueva información, internautas le aplaudieron, alegando que “era lo mejor que podía hacer”.

“Shakira protege a sus hijos de esa tipa que no sabe ni lo que quiere y está aprovechando su minuto de fama a costa del sufrimiento de ellos , así que cuando a uds los engañen sepan que hacer”; “Yo tampoco querría que mis hijos convivieran con ‘la otra’ y el padre traidor”; “Shakira no quiere que sus hijos tengan el mal ejemplo del traidor de su padre”; “Bien por Shakira, un padre que ama de verdad a los hijo no rompe su familia”; “Yo también haría lo mismo que ella. Los niños no tienen por qué vivir en ese entorno tóxico”, se lee en redes sociales.