Usuario pide a Shakira “dejar de ser la ex tóxica” tras aparecer como sirena: recibió su merecido

Shakira no se detiene por nada y en pocos días (y horas) ha dado más y más razones por las que está en la cima. No sólo ha dejado a todos boquiabiertos con sus mejores looks en sus últimas apariciones en eventos de la Fórmula 1 y la NBA sino que además, está conquistando a galanes como Tom Cruise, Lewis Hamilton y ahora presuntamente a Jimmy Butler, de los Miami Heats.

Eso sí, la colombiana no abandona la música pues sigue trabajando en sencillos que aseguran ser un rotundo éxito. Hace apenas unas semanas, Shakira lanzó ‘Acróstico’, tema grabado junto a sus hijos Sasha y Milan. Ahora, la intérprete parece estar lista para soltar ‘Copa vacía’ al lado de Manuel Turizo.

Este sencillo ya lo había anunciado hace meses, cuando se filtró una imagen convertida en sirena, además de un fragmento del tema pero finalmente verá la luz. Para celebrarlo, la cantante volvió a convertirse en sirena en una fotografía más producida.

Shakira La cantante dio a entender que pronto estrenará oficialmente el tema que grabó con Manuel Turizo (Instagram)

“You want thingamabobs? I got twenty…” , se lee en la descripción de la fotografía que hace referencia al tema Part of Your World de La Sirenita que en la versión latina reza: “¿Quieres nosemabobs? Tengo veinte…”

Como era de esperarse, la publicación se llenó de halagos y buenos deseos por parte de amigos y fans, quienes la bautizaron como “La Shakinita”. La productora Sony Latinoamérica dejó un mensaje que se lee: “Nuestra sirena favorita” y por supuesto, Manuel Turizo se manifestó con emojis de fuego, expresando ansias por el nuevo tema. Y aprovechando la euforia por el live action de “La Sirenita”, la cuenta de Facebook también dejó un mensaje haciendo referencia a la canción ‘Parte de tu mundo’: “Desearía ser parte de ese mundo” (Wish I could be part of your world).

Otros mensajes de los fans dicen “la artista más creativa que conozco”; “Esta mujer y su equipo sabe de marketing, van a aprovechar en lanzamiento de la sirenita para lanzar la canción”; “Éxito global en camino”.

Shakira Hace meses circuló una fotografía de la cantante convertida en sirena (Instagram)

Pero no faltan quienes la critican y señalan de “tóxica” y hasta la comparan con “Paquita la del Barrio” por sus canciones de despecho. “Por eso la dejó por la otra”; “Terminará como Paquita la del barrio, tirándole a los hombres y sola”; “Igual que la vieja Paquita la del barrio”; “Ya no sabe qué hacer para seguir facturando”; “No por favor al mar no, matas a los peces con tu toxicidad”; “Shakira deja de ser la ex tóxica”, se lee.

Ante esto, los fans de inmediato salieron en su defensa. “Los mismos que le tiran a shakira de ex tóxica son los mismos que son infieles”; “La llaman tóxica porque les queda el saco con todo lo que está ventilando de los infieles”. Y hasta hicieron referencia a Piqué: “Una sirena como tú no está para cangrejos como él”; “Huhuhuhuhu pa cangrejos como él huhuhuhuhu oh oh oh!!!”; “Sólo puedo decir ¡GRACIAS @3gerardpique! Nos devolviste a esta diosa con tu idiotez!!!”.

El día que Paquita la del Barrio le dio hasta su bendición a Shakira

Paquita la del Barrio La intérprete de 'Rata de dos patas' le dio su bendición a Shakira (Twitter)

Y a los que la comparan con Paquita la del Barrio como si fuese un insulto, la misma intérprete de ‘Rata de dos patas’ salió en su defensa.

A principios de año, el usuario @ErikSaldanaMX preguntó directamente a Paquita: “¿Eres team Shakira?”, a lo que ésta respondió “Lo somos, Shakira team”. Además, en su cuenta de Instagram la famosa de 75 años publicó una fotografía en la que agregó un breve “Un abrazo para Shakira”, etiquetándola.