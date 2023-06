Mientras Shakira arruina planes de Piqué, sus hijos preocupan antes de despedirse de España

A más de un año de su mediática ruptura, Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar y es que ahora que la colombiana vive en Miami y este en Barcelona, deben llegar a acuerdos sobre la convivencia con ellos.

Aunque ambos tienen derecho sobre los niños, Milan y Sasha viven con Shakira en Miami sin embargo, con el viaje que hio a España para la Fórmula 1, Piqué tuvo la oportunidad de tenerlos en casa varias semanas.

Eso sí, el regreso de los pequeños a Miami ha sido bastante polémico pues fans no dejaron pasar la “mirada triste” de ambos en sus rostros.

“Que triste que ahora los hijos parecen una pelota de ping pong , eso es lo que los padres no se detienen a pensar. Vale màs la pasión, sus sentimientos, que el afecto , o lazos que los unen”; “Esos niños los tienen como una ruleta en lugar de ponerse de acuerdo para hacer más agradable sus vidas. El hecho que el amor de pareja se acabara el amor de los hijo infinito”; “Pobres niños, tienen una carita llena de tristeza”; “A nadie le preocupa que los niños se vean tan tristes????”, expresan internautas.

Acusan a Shakira de querer arruinar los planes de Piqué

Según trascendió por parte de medios españoles, Shakira habría arruinado los planes de Piqué para tener a sus hijos por más tiempo para que acudieran a la boda de su hermano. Presuntamente la colombiana quiere evitar en la mayor medida posible la convivencia de estos con Clara Chia, sobretodo después de anunciarse el compromiso oficial con Piqué.

“Shakira está dispuesta a arruinar la boda. Los hijos no acudirían a la boda de su tío y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué”, aseguró un reportero en el programa Fiesta.

Fans salen en defensa de Shakira

Shakira lanza video oficial de ‘Acróstico’ acompañada de Milan y Sasha tocando el piano y cantando Foto: Instagram @shakira

Desde que estalló la polémica de separación de Piqué, muchos han señalado a Shakira de “mala madre” pues “ha puesto a sus hijos en contra de su padre” y “no se preocupa por su bienestar”. Ahora, tras las acusaciones respecto a querer arruinar los planes de Piqué y “evitar que esté con sus hijos”, fans han salido en su defensa y en redes sociales se leen comentarios como:

“Shakira, no le aruinó el plan, las fechas se respetan estaba bien claro hasta el 29.06.23, que vengan con los caprichos los Piqué es otra cosa”. “Shakira no tiene culpa de nada, esos niños aún visitan al padre porque así lo quiere la ley y no porque ellos decidan estar con el!”; “La ley dicta el tiempo que ellos deben estar con cada uno, ya tuvo su momento ahora deben regresar a mamá con quien estarán mejor”, se lee.