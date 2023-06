“No merece ni el infierno”: Fans de Shakira se van con todo de nuevo contra Piqué

Ya ha pasado un año desde que la vida le cambió por completo a la cantante colombiana Shakira. Su ilusión de tener una familia para toda la vida, se esfumó cuando vio los titulares de los tabloides y descubrió que su expareja, Gerard Piqué, le estaba siendo infiel. Fue un tiro al corazón, pero lo que terminó de agujerarle el pecho, fue que esto lo supo, mientras su padre Willliam Mebarak estaba crítico en un hospital.

Así lo confesó este lunes 26 de junio en exclusiva a la revista People, en donde contó, ya con la herida más sana, cómo fueron estos días tormentosos y en qué etapa del duelo está en la actualidad. La artista contó que se siente “mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.

La canta contó que todo lo malo, todo a lo que tanto le temía le había llegado de golpe. El padre de sus hijos Milan y Sasha, la dejó tras 12 años de relación. Se fue con Clara Chía Martí, una estudiante 23 años más joven que ella. Un duro golpe, por lo que su padre fue a rescatarla en Barcelona y vino la desgracia de nuevo: William, de 91 años, se cayó por las escaleras y tuvo una fuerte contusión que lo dejó en cuidados intensivos.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, aseveró Shakira, para luego rematar: “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba”.

Ella se refugia en la fortaleza de su padre, pues asevera que el hombre de sus ojos ha sobrevivido a la Covid-19, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías en solo seis meses. Pero allí está, protegiendo a su “niña”.

“No merece ni el infierno”

Estas declaraciones de Shakira volvieron a encender la ira de sus seguidores contra el exfutbolista y lo “lapidaron” en las redes sociales porque su reprochable conducta en un momento tan duro que estaba pasando la madre de sus hijos y la mujer que amó por 12 años.

“No merece ni el infierno”, nadie sabe lo que es sentirse defraudada en un momento crucial de tú vida y no poderlo desahogar”, “La traición más baja es cuando uno más necesita a su pareja”, “Ese hombre no tiene perdón” y “Tremenda humillación que le dio a los hijos”. le escribieron los fanáticos de la colombiana en las distintas redes sociales.

Shakira ahora se encuentra en otra etapa aunque afirmó que ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión”. Pero en la actualidad está enfocada en que sus niños traten de ser fuerte y felices.