Natti Natasha confiesa que la soledad la empoderó: “Me enorgullece la fuerza que me doy”

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha, estaba en su mejor momento como mujer, había logrado concebir a Vida Isabella, consolidado una familia con el amor de su vida el productor y empresario, Raphy Pina, y su carrera musical estaba a toda marcha.

Pero la vida le dio un duro golpe, su compañero de vida fue encarcelado cuando apenas su pequeña estaba de meses. “Yo no sabía nada, fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal”, dijo.

Pina, quien es su manager, su pareja y el padre de su hija Vida Isabelle, fue sentenciado a más de tres años de prisión tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas. Natti confiesa que el mundo se le puso de cabeza y tuvo que asumir que estaba sola, que le tocaba sacar adelante a la bebé y que debía continuar con su carrera musical.

“Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘¡Dios mío! ¿Cómo voy a hacer esto?’”, revela la cantante dominicana de 36 años.

La soledad me empoderó

En entrevista a la revista People, habló sobre lo difícil que fue cantar su nuevo tema “La falta que me haces”, descalza y al borde de las lágrimas en los Latin American Music Awards, presentación que hizo llorar a muchos espectadores.

“Dije: ‘No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto’. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento”, enfatizó.

Natti Natasha no sólo triunfa en la música, también como empresaria con su marca de vino rosado Tasha y como promotora de las nuevas locaciones de la cadena de restaurantes Sugar Factory en Miami Beach y en Times Square en Nueva York.

Habla de Vida Isabella con brillo en sus ojos, pues asegura es su mayor motivación, al igual que los hijos mayores de Raphy Pina, quienes siempre la acompañan y la llenan de energías positivas.

“Ellos han apoyado mucho. Somos una familia muy unida. Ellos aman a su padre y tienen mucha fe. Su papá los preparó muy bien para muchos procesos y para ser unos chicos tan jóvenes, han sido muy positivos”.

Volver a las románticas cartas

Con respecto a la comunicación con Pina, dice que volvieron a los amores antiguos por cartas y que eso los ha hecho experimentar el lado más romántico de la relación, como en los tiempos de antaño.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro”.