Viuda de Andrés García saca las garras y se defiende: “No me presto a juegos oscuros”

“No voy a prestarme para juegos”, así de tajante fue la viuda de Andrés García, Margarita López Portillo, al responder a los “ataques y calumnias” que ha recibido tras la muerte del actor.

La herencia del actor dominicano ha estado en la palestra, incluso meses antes de morir cuando el propio García declaraba que no le dejaría nada a sus hijos porque no lo atendieron cuando más necesitaba.

Destacaba que la única persona que le tendió la mano en su enfermedad fue Margarita, quien estuvo con él hasta su último suspiro.

Es Margarita o no la esposa del actor

Recientemente Roberto Palazuelos, amigo de Leonardo, hizo fuertes declaraciones en contra de Margarita, entre ellas que realmente no fue esposa de García.

“Cuando Andrés se casó en mi hotel, yo le advertí que no lo podía hacer porque ya estaba casado”, dijo ante la cámara de ‘Chismorreo’.

Precisó el también actor que el legítimo matrimonio de Andrés “es el de ‘Sandy’ Vale porque nunca se divorció de ella”, alegó, “cometieron un delito con ese matrimonio y Margarita no es la genuina esposa de Andrés García”.

Ante esas declaraciones y los rumores que se han generado en los últimos días, López Portillo le salió al paso y dijo estar muy clara la clase de persona que es Palazuelos.

“He visto en diversas redes sociales y medios de comunicación ataques y calumnias inmerecidos e infundados hacia mí, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo”, señaló la viuda en un comunicado que publicó en la cuenta de Instagram de Andrés García.

La lectura del testamente, el momento más esperado

Margarita asegura que no va a entrar en polémica con nadie y que solo esperará el momento en el que se abra el testamento para que quede aclarada la última voluntad del quien fue el interprete de Pedro Navaja. “Que se respete lo que él estipuló como fue su deseo”

“De todo eso que se dice no voy a entrar en complicaciones porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que solo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde”.

Enfatizó que cuando eso suceda dará entrevistas y publicará los comunicados correspondientes. “Solicito el respeto total y absoluto hacia la posición que hemos adoptado mi familia y yo”.

Hace unas semanas, la viuda de Andrés García ante las calumnias de Palazuelos, quien asegura ella es la causante de la ruptura de su amistad con el difunto, le contestó a sus planteamientos colgando en la cuenta de Instagram de su esposo un video en donde el histrión le envía un mensaje a Palazuelos.

" ‘Beto’ no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público búscate un escritor que te lo escriba, así es que por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”, sentenció.

La herencia de Andrés García podría cambiar de un momento a otro si realmente se demuestra que el matrimonio legal es con Sandra Vale y no con Margarita López Portillo.