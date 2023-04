Envidiaban su belleza: 7 fotos de Margarita Portillo y Andrés García al comienzo de su historia

Andrés García falleció este 4 de abril a los 81 años tras varios años batallando con problemas de salud derivados de la cirrosis hepática, la fibromialgia y la osteoartritis que padecía.

El primer actor, que constantemente daba actualizaciones de su estado a través de su canal de Youtube, estaba seguro que “estaba en las últimas”, aunque su esposa Margarita Portillo defendía que “se mantuvo estable” hasta el últim momento.

“Está desintoxicado. Esto hace que esté muy consciente de su situación, y le genera ansiedad, pero está estable (…). Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”, dijo en un último video.

“Mi mujer, Margarita, me aguanta todas las pendejadas que hago porque a causa de lo mal que me siento, no tengo un humor, aunque nunca he presumido de tenerlo”, dijo el actor meses antes de fallecer, agradeciendo todo lo que su esposa hizo por él en sus momentos más críticos.

Así comenzó la historia de amor que duraría 26 años

El histrión siempre dio mucho de qué hablar por su galanura y sus múltiples romances pero la llegada de Margarita Portillo a finales de la década de los noventa, hizo que su vida diera un giro de 180° grados.

Margarita es la cuarta esposa del actor y cuando se conocieron apenas 24 años, mientras que él pasaba de los 50. Luego de un tiempo de relación, se casaron aunque en un momento Andrés aseguró que “tuvo que perseguir” a Margarita pues había rechazado varias de sus propuestas de matrimonio.

“Ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló Margarita.

La pareja se conoció de forma inesperada en una misa de San Judas Tadeo tras el Huracán Paulina que azotó Acapulco, Guerrero, en 1997. Fue un sobrino quien los presentó.

“Con 23 o 24 años, nos conocimos poco después… te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el (año) 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo”, recordó Margarita durante una emisión de Ventaneando América en 2013.

Andrés García quedó impactado con su belleza y carisma. Aunque Margarita no ha sido una figura tan pública, en las fotos en las que aparecían juntos cuando comenzaban, luce un cuerpazo.

Cabe recordar que antes de Margarita, el actor estuvo casado primero con Sandra Vale, madre de sus hijos Leonardo y Andrés. Después vendría Fernanda Ampudia, con quien tuvo a su hija Andrea García. También estuvo casado con Sonia Infante, quien falleció en 2018. No tuvieron hijos juntos.

Margarita acompañó al histrión durante 26 sin embargo, trascendió que no se llevaba bien con sus hijos e incluso fue acusada por Roberto Palazuelos de ser una ambiciosa e interesada.

El histrión causó gran controversia al anunciar que su testamento estaría dividido en partes iguales entre Margarita y su ex esposa Sandra.

“Yo creo que Margarita me debe de hacer una estatua por el aguante que he tenido. El bueno soy yo”, bromeó Andrés García.