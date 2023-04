“Miente”, los fuertes ataques entre esposa de Andrés García, Margarita, y sus hijos tras su muerte

La relación entre Andrés García y sus tres hijos Andrés Jr., Leonardo y Andrea García nunca fue la mejor, especialmente en los últimos meses.

El actor estaba negado a verlos, y de hecho, aseguró que no les dejaría nada de la herencia, pues eran unos interesados y ni siquiera lo llamaban a preguntar cómo estaban.

Sin embargo, su esposa, Margarita Portillo, hizo todo lo posible para que se reconciliara con sus hijos, pero no se logró, ya que ninguno pudo llegar a verlo antes que muriera.

Al parecer, los hijos de Andrés García nunca han querido a su esposa, Margarita, y a pesar que ella trató de unirlos y reconciliarlos, la tensión aumentó y su relación empeoró ahora que el actor falleció.

La tensión aumenta entre esposa de Andrés García y sus hijos tras muerte del actor

El velorio de Andrés García se realizó en su casa en Acapulco y solo uno de sus hijos asistió, Leonardo, pues Andrea aseguró que no tenía información del lugar del velorio y Andrés Jr. dijo que tenía un viaje programado para ir a Italia.

Sin embargo, cuando Margarita Portillo fue cuestionada por la prensa sobre la ausencia de Andrés Jr. y la excusa que dio sobre el viaje, ella dijo tajantemente que era mentira.

“Miente, miente, porque él me dijo que no iba a venir y me dijo cosas feas”, dijo la esposa del fallecido actor, sin especificar qué cosas “feas” fueron las que le dijo, pero muy segura de lo que aseguró.

Además, cuando Leonardo llegó al velorio con su madre, Sandra Vale, la tensión entre ellos y Margarita se sintió y hasta se vio, y es que todo quedó grabado en video.

En un video grabado por diferentes medios se ve que cuando Leonardo se acerca a la urna lanza una mirada “fulminante” a Margarita, quien estaba sentada de frente.

Aunque Margarita trató de unir a los hijos con su padre, ellos siempre la verán como “la mala” y se nota que no hay amor, solo rencor entre ellos.

Esto solo evidencia que la tensión aumenta entre ellos y sin duda, la muerte del actor no los ha unido, por el contrario, ha hecho que el rencor sea mayor.