Hijos de Andrés García no le guardan rencor: uno de ellos quería verlo antes de morir

Andrés García falleció a los 81 años este 4 de abril, dejando un gran legado con producciones como Tintonera (1977), La sonrisa del diablo, telenovela (1970), Aventuras de Mar y Selva, El privilegio de amar (1999), entre otras.

El actor fue considerado uno de los galanes de la pantalla desde la década de los 70 hasta los 90 sin embargo, los excesos fueron su perdición. El actor sufrió de leucemia y cáncer de próstata, además de batallar con una cirrosis hepática, fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que le trajeron varias complicaciones hasta el final de su vida.

En 2022 dio mucho de qué hablar por el testamento que había preparado desde 2021 en la cual había dejado fuera a su hija Andrea García. Posteriormente se dio a conocer que sus otros hijos y Roberto Palazuelos, quien había sido su gran amigo y confidente, también habían sido borrados.

Hacia finales de noviembre de 2022 se filtró el presunto testamento final delm actor, señalando que sus bienes serían destinados únicamente para su esposa y su hermana, Rosa García, aunque sólo sería un reparto equitativo del 20%.

Los problemas que lo distanciaron de sus hijos

Antes de morir, el histrión se vio envuelto en diversas problemáticas con familiares y amigos, a tal grado de romper relación con sus hijos, a quienes acusó de buscarlo únicamente por su dinero.

Tras su muerte se ha especulado mucho sobre lo que harán sus hijos, si es que le dedicarán unas palabras o si se aparecerán en los servicios funerarios.

Hasta ahora sólo su hija Andrea le ha enviado un mensaje, dejando ver que pese a todo, no le guardaba rencor alguno.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba, descanza en paz papá. Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”, se lee en la publicación.

Por otro lado, sus hijos Andrés García Jr. y Leonardo García, han estado activos en redes sociales publicando de otros temas que no tienen que ver con su padre ni su muerte.

En declaraciones para Venga La Alegria, Margarita Portillo, viuda de García, aseguró que ninguno de sus hijos estará presente en los servicios fúnebres que se realizarán en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con Portillo, estos habían tenido actitudes que calificó como “groseras”.

Sobre Andrés García Jr. aseguró que “hizo comentarios de muy mal gusto sobre su padre” y que Leonardo no ha contestado llamadas ni mensajes a pesar de encontrarse en Acapulco. La viuda también señaló que el actor dijo sobre su hija Andrea: “Si no me ha querido venir a ver en 10 años ¿por qué lo haría ahora que me estoy muriendo?”.

En marzo, Leonardo García se mostró abierto a la posibilidad de volver a ver a su papá e incluso reconoció que sigue siendo su ídolo. “Tú sabes que amo a mi padre, siempre ha sido mi capitán américa y lo extraño mucho. Él a mí también me tiene que aprovechar”, dijo al borde del llanto en una entrevista con De Primera Mano en aquel entonces.