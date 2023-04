Andrés García conoció el verdadero amor y duraron 26 años: así fue su vida juntos

Desde varios meses, Andrés García estuvo batallando con graves problemas de salud. Este 4 de abril, el primer actor finalmente falleció a los 81 años. García había dicho en repetidas ocasiones que su fin estaba cerca, pues cada vez se sentía más débil y enfermo. Falleció a causa de una cirrosis hepática que le trajo otras complicaciones, además de padecer fibromialgia y osteoartritis.

Hace apenas unos días, su esposa Margarita Portillo pidió oraciones por su salud. Ella misma advirtió que la enfermedad que padecía era incurable sin embargo, señaló que estaba recibiendo todos los cuidados para mantenerse estable.

“Me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado. Esto hace que esté muy consciente de su situación, y le genera ansiedad, pero está estable (…). Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”, dijo en un video.

García era Dominicano pero siempre repitió la frase de Chabela Vargas: “los mexicanos nacemos donde se nos da la gana”. Tuvo tres hijos, Andrés, Andrea y Leonardo, con quienes tuvo un distanciamiento hasta sus últimos días.

A través de sus redes sociales y canal de Youtube, el mismo actor mantenía informados a sus seguidores sobre su estado de salud.

La vida junto a Margarita Portillo

“Mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejadas que hago porque ha casua de lo mal que me siento no tengo un humor, aunque nunca he presumido de tenero”, dijo el actor en uno de sus últimos videos, alabando la gran labor que había hecho su esposa, cuidándolo y acompañándolo en sus momentos críticos.

El histrión conocido como ‘Chanoc’, por uno de sus personajes más emblemáticos siempre dio de qué hablar por su galanura y sus múltiples romances. Sin embargo, la llegada de Margarita Portillo a su vida a finales de la década de los noventa, significó un giro de 180° grados.

Margarita es la cuarta esposa del actor y cuando se conocieron ella tenía apenas 24 años. Luego de un tiempo de relación, se casaron aunque en un momento aseguró que ella se negó en dos ocasiones anteriores, finalmente le dio el “sí”.

“Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló.

El destino los llevó a estar juntos

En una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando América en 2013, García relató que cuando se conocieron estaban en Tres Marías y que Margarita llevaba un vestido “muy lucidor”. Portillo añadió que un sobrino de ella que conocía a Andrés fue quien los presentó en una misa de San Judas Tadeo en la playa.

“Como 23 o 24 años, nos conocimos poco después… te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el (año) 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo”, recordó Margarita durante una emisión de Ventaneando América en 2013.