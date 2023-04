Mientras Andrés García era velado, su hija asistió a una alfombra roja e indigna a los fans

Andrés García falleció el pasado 4 de abril dejando conmovidos a sus fans y seres queridos, quienes han estado atentos ante la polémica con sus descendientes, incluyendo a su hija, Andrea García.

Solo uno de ellos, Leonardo, manifestó interés en acercarse a verlo en sus últimas horas, pero no pudo llegar a tiempo por lo que dijo presente en los actos velatorios y próximamente en el entierro, donde le dará el último adiós a su padre.

Andrés García Jr, por su parte, ha mantenido perfil bajo sobre el tema, mientras que Andrea, que vive en Estados Unidos, no se desplazará a México para verlo.

Sin embargo, lo que muchos no le han perdonado a la hija de Andrés García, es que pese a las pocas horas de diferencia con la muerte de su padre y el luto, asistió a una alfombra roja en Los Ángeles.

Ahí se encontró con varios medios de comunicación que la interrogaron sobre su estado anímico y sobre los detalles de la relación con su padre recientemente, llevando incluso a la mujer a llorar ante las cámaras.

Horas antes, la actriz aseveró que “si no trabajo, no pago la renta. Ya había pedido permiso antes y si no voy a trabajar, me corren. Voy a hacer todo lo posible”.

En su paso por la alfombra roja, explicó que en los últimos días no se despidió de su padre, pero “la última vez que hablé con él sí hubo una conexión bonita de alma a alma, y sí me pude despedir”.

Pese a esto, los internautas la tacharon de “hipócrita” y “lágrimas de cocodrilo”, porque aseguran que lo correcto era hacer acto de presencia en su funeral o al menos, evitar asistir a ese evento público.

“Después de muerto, todos lloran”, “Las cosas se hacen en vida, déjate de lágrimas”, “¿Acaba de morir su papá y ella en una alfombra roja? No me jodas”, “Como se nota que es actriz”, expresaron.