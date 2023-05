Lucía Méndez dio el mejor consejo a Angelique Boyer: las mujeres más fuertes se apoyan

Desde que se anunció que el remake de “El extraño retorno de Diana Salazar” se estrenará en la plataforma ViX el próximo año y que la pareja protagónica es Angelique Boyer y Sebastián Rulli, las redes sociales se han desbordados de comentarios y muchos internautas aseguran que tienen “altas expectativas” de esta telenovela.

Angelique personificará a “Diana Salazar”, el personaje de los ojos amarillos que interpretó la gran actriz Lucía Méndez en 1988 y por el cual la siguen recordando.

Aun cuando algunos remakes no han tenido el éxito que esperan sus productores, Lucía Méndez apuesta a que este sí tendrá “mucho éxito”, pues considera que los protagonistas, no solo tienen una conexión obvia por ser pareja en la vida real, sino que tienen una química única frente a las cámaras de televisión.

“Que tenga más éxito que yo”, el deseo de Lucía

En una entrevista a los medios de comunicación, Méndez se desbordó en halagos para la pareja y especialmente a Boyer a quien le tocará el peso no sólo de interpretar a Diana Salazar, sino de superar a Lucía que hizo un papel extraordinario.

Viene un remake de la novela El extraño retorno de Diana Salazar, esta vez, protagonizado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli. A ver cómo le hacen para mejorar lo que hizo Lucía Méndez. pic.twitter.com/1LSgzFS67Z — Roberto Rodríguez M. #SOSUCRANIA 🇺🇦 (@esosiquetetengo) May 17, 2023

Al respeto, la actriz de 68 años dijo que Sebastián y Angelique son excelente como pareja protagónica “me encantan” y que en este proyecto “les deseo lo mejor de lo mejor, tanto a él como a ella. Son una pareja maravillosa”.

De Boyer aseguró que es “muy buena actriz” y “yo le deseo que tenga el mismo éxito o más éxito que yo, de verdad”.

Un consejo, los ojos amarillos no pueden faltar

Muchos periodistas le preguntaron a Lucía qué consejos le daría a la actriz francesa para interpretar a Diana Salazar y expresó: “Con la nueva tecnología, va a ser algo maravilloso, muy único. Yo no soy nadie para dar consejos. Me imagino que sí (se pondrá ojos amarillos), si no, no tiene chiste si no se pone los ojos amarillos y es un amarillo huevo”, comentó.

También aseguró que estaría encantada si la invitaran a hacer una aparición especial en este remake, ya que “El Extraño Retorno de Diana Salazar” sigue siendo una de sus producciones más especiales y todavía hay gente que la relaciona con el personaje.