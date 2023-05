Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven a protagonizar: ¿Cuántas veces se han casado?

El sueño de muchos fanáticos se Angelique Boyer y Sebastián Rulli se cumplió este martes 16 de mayo. La pareja más amada de México anunció que llevará de nuevo su romance a la televisión y protagonizará una nueva una telenovela. A través de Instagram, dio todos los detalles.

“El extraño retorno de Diana Salazar” será el melodrama en el que interpretarán los personajes principales. Esta es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre y que fue transmitida en 1988 y estelarizada por Jorge Martínez y Lucía Méndez.

Angelique Boyer La actriz celebra con Sebastián Rulli un nuevo comienzo (Instagram)

La historia se basa en el amor clandestino de Eduardo (Sebastián Rulli) y Leonor (Angelique Boyer) durante el siglo XVII y que fueron separados por la muerte cuando a ella la acusaron de bruja y fue quemada. Pero, ellos reencarnan cuatro siglos más tarde en Mario y Diana, dos grandes personalidades del mundo de la medicina. Se tiene previsto que se estrene por ViX + el próximo año.

Este será la quinta telenovela que la pareja protagoniza, ante también fueron pareja en Teresa (2011), Lo que la vida me robó (2013), Tres veces Ana (2016) y Vencer el pasado (2021). Ellos ya tienen casi nueve años juntos y hasta la fecha sostienen que no se casarán ni tampoco tendrán hijos porque no comulgan con ideas impuestas por la sociedad, en lo que al amor se refieren. Sin embargo, ambos si se han casado y no una sino tres veces.

Angelique y Sebastián llegan al altar

“Teresa”

La primera vez que los actores se casaron fue durante el rodaje de “Teresa” en el 2010. Ella interpretaba a Teresa Chávez, mientras que él personificó a Arturo de la Barrera Azuela. Para este momento no tenían una relación, pues Boyer era pareja del productor ‘El Güero’ Castro, con quien estuvo cuatro años. Rulli estaba casado con la madre de su hijo.

“Lo que la vida me robó”

La acaudalada Montserrat Mendoza (Boyer) le juró amor eterno a Alejandro Almonte Domínguez (Rulli), un peón de la hacienda y que era el hijo de un adinerado hacendado. El “Sí, aceptó” fue por conveniencia en el 2014. Ese año ellos anunciaron su noviazgo en la vida real, donde el amor sí era verdadero.

“Tres veces Ana”

En el 2016, Angelique y Sebastián se casaron por última vez. En esta telenovela, ella hizo el papel de tres personajes: las trillizas Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura que, aunque eran idénticas, sus personalidades eran completamente distintas. Esta fue el primer melodrama que la pareja protagonizó siendo novios. En esta oportunidad ‘Ana Leticia’ se casó con ‘Marcelo Salvaterra’.

¿Diana y Mario desafiarán a la muerte para darle una cuarta boda a Angelique y Sebastián? Hay quienes no desean que ni siquiera vuelvan a estelarizar.