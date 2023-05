El drástico cambio de look de Angelique Boyer que a Sebastián no le gustó: con esta reacción “lo dijo todo”

Angelique Boyer La actriz cambió de look, pero a Sebastián Rulli no le gustó (@angeliqueboyer/Instagram)

Angelique Boyer no les teme a los cambios, y por eso, tras culminar con las grabaciones de su nueva telenovela, El amor invencible, decidió hacer un gran cambio en su vida.

La famosa presumió a través de sus redes un nuevo look que a ella la tiene muy contenta, pero que, a su novio, el también actor Sebastián Rulli, parece que no le agradó mucho.

Y así lo dejó ver la misma actriz en sus historias de Instagram, con un video en el que muestra el momento exacto en el que le dejó ver a su novio su nueva imagen y su reacción no fue la que esperaba, desatando su sonrisa.

Angelique Boyer presume nuevo look, pero a Sebastián Rulli no le gustó

Angelique Boyer dejó ver el momento en el que le mostró su nuevo look, ahora con cabello corto, a la altura de la mandíbula, y con fleco, en tono negro, a Sebastián Rulli.

La actriz confesó “hoy pasé 5 horas en el salón, por suerte es un lugar increíble y se pasa rápido el proceso. Se lo enseñé a mi amor, pero creo que no le gustó”, escribió la actriz en el video en el que Sebastián se ve impactado y su rostro lo dice todo.

Y es que él ha dejado claro que la ama, pero parece que este look no fue su favorito, y en su rostro de shock, y luego muy serio se nota.

De hecho, en otro video Angelique escribió 2 “mírenlo no sé si va a reír o a llorar”, dejando claro que al actor no le gustó, pero ella lo tomó con mucha gracia.

Esto también causó risas en las redes, pues muchas mujeres se identifican cuando le muestran un nuevo look a sus parejas, y a ellos no les gusta.

Angelique Boyer La actriz le mostró su nuevo look a Sebastián Rulli y su reacción no fue la mejor (@angeliqueboyer/Instagram)

“Se ponía los lentes de la nada jajaja”, “las caras de sebas es mejor 🫣🤭”, “sus caras dejan claro que no le gustó jajaja, me encantó”, “así mismo reaccionó mi novio cuando le mostré mi nuevo look jaja”, “las caras de Sebas 😂 los amoo”, y “debe estar pidiéndole a Dios que sea mentira jajajja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aun no se sabe si se trata de una peluca y fue una broma a Sebastián Rulli, o si de verdad se cambió el look de forma drástica, pero como sea, Angelique siempre se ve hermosa.