Fernanda Castillo y Angelique Boyer: sus secretos para ser las “eternas novias” y vivir felices

Para amarse y ser feliz no hace falta firmar un papel o llegar hasta el altar de una iglesia para jurarse amor eterno. Esta es la premisa que tienen en común las parejas de actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y Fernanda Castillo y Erik Hayser. Para ellos lo primordial son otras creencias.

Son los eternos novios y así quieren permanecer en sus vidas porque les ha resultado muy positivo. Fernanda y Erik tiene ocho años de noviazgo. Desde el 2014 están unidos. Su amor fue a primera vista, pues Erik quedó flechado por la belleza de Fer durante una obra en la que ella actuaba y a la que él fue para apoyar a un amigo.

Pero él estaba en una relación y fue un año más tarde cuando el destino los unió hasta hoy. Su relación rindió frutos y desde el 2020 son una familia de tres, pues llegó su hijo Liam, quien los mantiene aún más enamorados.

El tiempo no ha hecho mella en su relación, al contrario, la ha fortalecido y esto se debe a que ellos han cimentado su romance valorar sus virtudes y abrazar los defectos del otro, así como el apoyo incondicional, la admiración y el respeto por lo que son y lo que hacen.

En una entrevista que ofrecieron en el canal de Las Estrella, Fernanda aseguró que él es “un hombre de los que ya no hay. (...) Es un caballero, pero es un hombre sensible. Es un hombre al que admiro, inteligente. Me ha dado certeza, estabilidad en la vida. Me ha hecho florecer. No me puedo imaginar una mejor persona como para tener un hijo que él”.

La actriz de “El señor de los cielos” ha afirmado que la clave de su relación está basada en el que “hay una parte en la que encontramos una mejor versión de nosotros mismos, en el momento indicado y que queremos estar toda la vida”.

Erik sostiene que ella es “una mujer sin filtros”, además, “no solo es el amor de mi vida, es una de las actrices que más admiro y respeto, y el hecho de que siga creciendo y haciendo proyectos es maravilloso, para mí verla y admirarla todos los días es fundamental”.

El secreto Angelique y Sebastián

El romance que comenzó hace siete años se mantiene intacto a pesar de las dificultades y los retos que como toda pareja Angelique Boyer y Sebastián Rulli han tenido que afrontar, pero ellos consiguieron la fórmula para que todo siga siendo mágico como el primer día, el primer beso.

La intérprete de “Teresa” señaló al programa Hoy que en su cabeza no está aferrada la creencia de que boda es igual a felicidad: ““Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”.

A eso le suma que ella se siente feliz así: “La verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”.

Rulli estuvo casado y fruto de esa relación nació su único hijo, no se arrepiente, pero también ha dejado claro que no cree en el matrimonio y el secreto de por qué ha durado tanto con su novia es porque cree “en el amor, en la comunicación, en las ganas, es una decisión de a dos y hay que cuidar mucho, yo creo el ser sincero y darnos nuestro espacio, estar haciendo lo que nos gusta y no cortar la libertad del otro”.