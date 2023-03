Con viaje, Fernanda Castillo y Erik Hayser nos recuerdan que debemos reencontrarnos con la pareja

El amor entre los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser se fortalece con el pasar de los años. Ellos encontraron la fórmula para hacer de cada uno de sus días, momentos maravillosos e inolvidables al lado de su pequeño hijo Liam, de 2 años. El flechazo entre ellos fue inmediato, pero el destino se encargó de unirlo meses más tarde.

Instagram se ha convertido en la ventana para ver cómo se aman y respetan. Desde el 2014 la pareja se mantiene unida. El flechazo ente ellos ocurrió durante una obra de teatro en la que participaba Fernanda. Erik asistió para ver a un amigo en común, pero quedó enamorado cuando la vio en escena.

“Yo me quedé... ‘Quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto’, porque yo no la conocía como actriz, como persona. Ella salió al escenario y por qué yo no conocía a esa mujer. No pude poner atención”, contó Hayser en el programa Hoy día en el 2018.

Tras culminar la pieza, ellos conversaron por alrededor de una hora y media, pero todo quedó allí, pues él estaba en una relación. Sin embargo, el destino se empeñó en unirlos y un año más tarde una amiga que tenían en común les sirvió de Cupido. Ella orquestó todo para que se diera la primera cita, que dio origen a un tierno romance.

Fernanda manifestó en el mismo programa de televisión todo lo que siente por el padre de su hijo: “Es muy seguro de él mismo y entiende perfectamente que estamos trabajando (tras ser consultada sobre si Erik es celoso) y que a eso nos dedicamos. Antes de conocernos éramos actores cada uno. Hay un respeto y admiración por cada quien y lo que hace y cómo lleva su vida”.

Un viaje romántico para reencontrarse

Este martes 21 de marzo, la actriz compartió un video sobre un viaje que realizaron a Europa solos, sin su pequeño Liam, como parte del escape para siempre conectarse como pareja. “Nos escapamos, nos recordamos, nos encontramos y aquí seguimos tomados de la mano”, escribió la histrión en su cuenta en Instagram.

Viena fue el lugar en el que disfrutaron. Ellos ya hicieron parte de su tradición viajar por el mundo para estrechar su lazo como amantes y familia. Han visitado varias ciudad en Estados Unidos, España y Austria.

Han estado unidos en momentos difíciles, como cuando su bebé y ella tuvieron complicaciones poco después del parto, en diciembre del 2020. Unos años antes, Fernanda aseveró: “Hay una parte en la que encontramos una mejor versión de nosotros mismos, en el momento indicado y que queremos estar toda la vida”.

Y Erik tampoco deja de elogiar: “Fer no solo es el amor de mi vida, es una de las actrices que más admiro y respeto, y el hecho de que siga creciendo y haciendo proyectos es maravilloso, para mí verla y admirarla todos los días es fundamental”.

Sin duda es una de las parejas del medio del espectáculo que más profesaron su amor.