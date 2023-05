A los 50, Sharis Cid se dio una nueva oportunidad en el amor ¿Quién es su prometido?

Sharis Cid, compartió a sus más de 400 mil seguidores la feliz noticia sobre su compromiso con Pedro Canavati con quien ha mantenido una relación desde junio de 2021, y es que recordemos que la actriz ya había vivido un momento trágico en el amor cuando murió Isaías Gómez luego de ser baleado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La noche del viernes, Pedro Canavati y Sharis Cid se comprometieron con su familia como testigos de un amor que venía gestándose desde hace 2 años, en una romántica pedida de matrimonio en el jardín de una casa, donde la decoración se le llevaban unas enormes letras iluminadas de color blanco que formaban las palabras ‘Marry Me?’ (¿Te casarías conmigo?).

Entre fuegos artificiales, globos dorados, blancos y plateados con unas cálidas luces colgantes y algunos pétalos de rosas blancas decorando el espacio, Sharis Cid, emocionada, vivió este romántico momento junto Pedro Canavati, quien se arrodilló para pedirle matrimonio.

Su familia y amigos compartieron la alegría de la pareja y festejaron con bengalas la futura unión de la actriz con su novio. “No cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Les compartimos nuestro amor y nuestra felicidad”, Escribió Sharis Cid en sus redes sociales.

¿Quién es Pedro Canavati, el prometido de Sharis Cid?

Luego de vivir un polémico principio en su romance con Pedro Canavati, Sharis Cid, habría explotado en contra de aquellos que estaban poniendo en tela de juicio su nueva relación, pues se especulaba que estaba viviendo una relación con un hombre casado, no fue hasta entonces, que la actriz comentó que él estaba enfrentando un proceso de divorcio.

“Somos adultos, yo tengo 48 años, no 50 como insiste esa revista, él tiene 51, no 55, la que tiene un departamento en Puerto Vallarta soy yo, no él, y es un hombre trabajador, un hombre bueno, un hombre que yo se lo pedí a Dios”. Comentó durante un live en 2021.

Hasta el momento se sabe que Pedro Canavati, es originario de Monterrey y se desenvuelve como empresario, siendo dueño de una empresa llamada Especies Alimenticias del Golfo, donde se dedica a la compra y venta de mariscos, también tiene otras submarcas de comida relacionada a alimentos del mar que se venden en distintos supermercados de México.

Sharis Cid, tras vivir uno de sus peores momentos en el amor, hoy vuelve a brillar

Sharis Cid, vivió uno de los momentos más fuertes en su vida luego de que asesinaran a Isaías Gómez, el empresario con quien sostenía una relación de poco más de 6 años, tras ser baleado mientras conducía en San Miguel de Allende, tras inaugurar un hotel y restaurante, esto luego de que se diera a conocer que el ex de la actriz se negara a pagar derecho de piso.

Actualmente, Sharis Cid, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, junto a Pedro Canavati con quien ya se comprometió.